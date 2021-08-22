■산업통상자원부 ◇실장급 전보△기획조정실장 장영진△산업정책실장 주영준△에너지산업실장 강경성 ◇과장급 전보△자원안보정책과장 최형기△수소경제정책과장 이옥헌△전력산업정책과장 강감찬
■해양수산부 ◇과장급 임명△국립수산물품질관리원 품질관리과장 강거영
■한국조세재정연구원 ◇실장급△연구기획실장 정재호△조세정책연구실장 홍범교△감사실장 신영철 ◇센터장·팀장급△조세재정전망센터장 김빛마로△공공기관연구센터 정책연구1팀장 한동숙△공공기관연구센터 정책연구2팀장 임홍래△세정연구센터 조세·개발협력팀장 김선재△국가회계재정통계센터 결산교육팀장 윤성호△정부투자분석센터 인프라사업조사팀장 이남주△연구기획실 연구사업팀장 유재민△경영지원실 총무팀장 박현옥△경영지원실 재무회계팀장 최영란△경영지원실 전산·학술정보팀장 김성동
■한국전기연구원 △전력망연구본부장 윤재영△전력기기연구본부장 이재복△전기응용연구본부장 손홍관△대전력평가본부장 박용환△고전압평가본부장 박승재△경영지원부장 조현길△성과확산본부장 우병철△전기환경연구센터장 주문노△RSS센터장 김석주
■BBS불교방송 △라디오제작국 라디오제작부장 황재훈△아나운서부장 이선희△보도국 문화부장 겸 보도제작부장 이현구
■전자신문 △전자신문인터넷 대표이사 심규호△편집국장 강병준