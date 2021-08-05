¡®ÀÌ³«¿¬ °¢½Ã¡¯ ¹«ÇÑ±àÁ¤ ¼÷Èñ¾¾¡¦9ÁÖÂ° È£³²Æ¯º¸ ¼öÇàÁß

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ÀÔ·Â :¤Ó ¼öÁ¤ : 2021-08-06 05:14 Á¤Ä¡ ¼½¼Ç ¸ñ·Ï È®´ë Ãà¼Ò ÀÎ¼â
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½Ä´ç ¸ÂÀºÆí »óÈ¸¿¡ µé·¶´Ù°¡ ¡®ÀÌ³«¿¬ °¢½Ã°¡ ½Ä´ç¿¡ ÀÖ´Ù¡¯´Â ¸»À» µéÀº Á¤¸ð(84)¾¾´Â °©ÀÚ±â ½Ä´ç¿¡ µé¾î¿Í ¡°ÀÌ³«¿¬ÀÌ 2004³â Àü³² ¿µ±¤¿¡¼­ ±¹È¸ÀÇ¿øÀ» ÇÒ ¶§ ³»°¡ ÆÇ¼Ò¸® »óÀ» ¹Þ¾Ò´Ù¡±¸ç ¾ËÀºÃ¼¸¦ Çß´Ù. ±è¾¾°¡ ´« ÇÏ³ª ±ôºýÇÏÁö ¾Ê°í ¡°¿©µç³× »ìÀÌ ¾Æ´Ñ °Í °°´Ù. °í¿ì½Ã´Ù¡±°í È­´äÇÏÀÚ, Á¤¾¾´Â ¹Ý»öÇÏ¸ç ½Ä´çÀ» ³ª°¬´Ù. ½Ä´ç ÀÎ±ÙÀÇ ´ë¼º»óÈ¸ Ã¤¸ð(73)¾¾´Â ºÀ»ç¸¦ ¸¶Ä¡°í ³ª¿Â ±è¾¾¿¡°Ô ¡°³Ê¹« °ÆÁ¤ÇÏÁö ¸¶¶ó. ÈÇ¸¢Ç×²² ´Ù Àß µÉ °Å½Ã¶ó¡±°í °Ý·ÁÇß´Ù. Ã¤¾¾´Â ±è¾¾°¡ °°Àº °íÇâÀÎ ¼øÃ¢ Ãâ½ÅÀÌ¶ó´Â ¸»À» µèÀÚ ¡°Âü¸»·Î ´õ ¹Ý°¡¿ö ºÐ´Ù¡±°í Çß´Ù.
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ÀÌ Àü ´ëÇ¥´Â ¿ÃÇØ 1¿ù µÎ ÀüÁ÷ ´ëÅë·É »ç¸é·ÐÀ» ¾ð±ÞÇØ ÁöÁöÀ²ÀÌ ±ÞÇÏ¶ô ÇÏ¸ç Á¤Ä¡Àû À§±â¸¦ ¸ÂÀÌÇß´Ù. ±è¾¾´Â ¡°Àú´Â ³«ÃµÀûÀÌ°í ±àÁ¤Àû¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°´ç½Ã ³²ÆíÇÑÅ×µµ Àß µÉ °Å¶ó°í ¸»Çß´Ù¡±°í Çß´Ù. Áö³­ 4¿ù Àç¡¤º¸¼± ÂüÆÐ µÚ ÀÌ Àü ´ëÇ¥°¡ ÀáÇàÇÒ ¶§µµ ¡°Àß µÉ °Ì´Ï´Ù¡±¶ó°í Çß´Ù°í ÇÑ´Ù. ¡°°í³­Àº Ãàº¹À¸·Î °¡´Â Åë·Î¶ó´Â ¸»ÀÌ ÀÖÀÝ¾Æ¿ä. Àú´Â Àß µÉ °Å¶ó´Â È®½ÅÀÌ ÀÖ¾î¿ä.¡±

ÀÌ Àü ´ëÇ¥¿ÍÀÇ ¸¸³²¿¡µµ ±è¾¾ÀÇ Àû±ØÀûÀÌ°í ±àÁ¤ÀûÀÎ ¼º°ÝÀÌ ÀÛ¿ëÇß´Ù. 41³â ÀüÈÄ ±è¾¾´Â ÀÌ Àü ´ëÇ¥¿Í ¼±À» º» ÈÄ µ¿¾ÆÀÏº¸ ÆíÁý±¹À¸·Î µÎ ¹ø(ÀÌ Àü ´ëÇ¥´Â µÎ ¹øÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¼öÂ÷·Ê¶ó°í ÁÖÀå) ¸ÕÀú ÀüÈ­¸¦ °É¾ú´Ù°í ÇÑ´Ù. ±è¾¾´Â ¡°´ç½Ã¿¡ ¿©ÀÚ°¡ ¸ÕÀú µÎ ¹ø¾¿ÀÌ³ª ¸ÕÀú ÀüÈ­ÇÑ °Ç ÀÖÀ» ¼ö ¾ø´Â ÀÏ¡±ÀÌ¶ó¸ç È£ÅÁÇÏ°Ô ¿ô¾ú´Ù.
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±è¾¾´Â ÀÌ Àü ´ëÇ¥ÀÇ ÀåÁ¡À» ¹¯ÀÚ ¡°ºÎÁö·±ÇÔ, ¼º½ÇÇÔ, ¾à¼Ó Àß ÁöÅ°°í, Á¤Á÷ÇÏ°í °ÅÁþ¸»À» ¸ø ÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. (°ÅÁþ¸»ÇÏ¸é) ¹Ù·Î »Ç·Ï³­´Ù¡±°í Çß´Ù. ±×´Â ÀÌ¾î ¡°Àú´Â ±× ¸ð½ÀÀ» º¸°í ÀÌ ³²ÀÚ¿Í °áÈ¥ÇØµµ ±¦Âú°Ú´Ù°í ÆÇ´ÜÇß´Ù¡±¸ç ¡°»ì´Ù º¸´Ï Á¤Ä¡ÀÎÀÇ ´ö¸ñµµ °¡ÀåÀÇ ´ö¸ñ°ú ÀÏÄ¡ÇÏ´õ¶ó. ÁöµµÀÚ´Â ´õ ±×·² °Í¡±ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

±è¾¾´Â ³²ÆíÀÇ À¯¸Ó°¡ ´õ ¾Ë·ÁÁö¸é ÁÁ°Ú´Ù°íµµ Çß´Ù. ¡°Á¦°¡ ¿¹Àü¿¡ ³²ÆíÇÑÅ× ¸»À» ¾È ÇÏ°í ÅÚ·¹ºñÀüÀ» »ò¾î¿ä. Åð±ÙÇØ¼­ Áý¿¡ ¿Ô´Âµ¥µµ ¾Æ¹« ¸»ÀÌ ¾ø´Â °Å¿¹¿ä. µû¶ó´Ù´Ï¸é¼­ ¹¹ ¹Ù²ï °Å ¾ø´À³Ä°í ¹°¾ú¾î¿ä.¡± ´ç½Ã ÀÌ Àü ´ëÇ¥´Â ¡°¹¹°¡ ¹Ù²î¾ú³Ä¡±°í Çß´Ù°í ÇÑ´Ù. ±è¾¾´Â Åä¶óÁø ¸»Åõ·Î ¡°ÀÌ·¸°Ô Å« ÅÚ·¹ºñÀüÀÌ ¿Ô´Âµ¥ ¾î¶»°Ô ¸ô¶óº¼ ¼ö°¡ ÀÖ´À³Ä¡±°í Çß´Ù. ±×·¯ÀÚ ÀÌ Àü ´ëÇ¥´Â ¡°³­ Áý¿¡¸¸ ¿À¸é ´ç½Å¸¸ º¸¿©¡±¶ó°í Çß´Ü´Ù. ¿·¿¡¼­ µè°í ÀÖ´ø ÇØ¶ß´Â½Ä´ç ±èÀ±°æ ´ëÇ¥´Â ¡°¾Æ, ¾â¹Ì¿ö¡±¶ó°í ¼Ò¸®ÃÆ´Ù.
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÌ³«¿¬ Àü ´ëÇ¥ ¹è¿ìÀÚÀÎ ±è¼÷Èñ¾¾°¡ 5ÀÏ ±¤ÁÖ ¿°ÁÖÃ¼À°°ü¿¡ ¸¶·ÃµÈ °í ±èÈ«ºó ´ëÀåÀÇ ½Ã¹ÎºÐÇâ¼Ò¸¦ Ã£¾Æ ¿µÁ¤ ¾Õ¿¡ ÇåÈ­ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±¤ÁÖ ±â¹Îµµ ±âÀÚ key5088@seoul.co.kr
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±è¾¾´Â ºó¼Ò¿¡ µé¸° ÈÄ¿¡´Â ±¤ÁÖ¿¡¼­ ÀÌ Àü ´ëÇ¥¸¦ µ½´Â ÁöÁöÀÚµé°ú °£´ãÈ¸µµ ÀÌ¾î°¬´Ù. 6ÀÏ¿¡´Â ÀÍ»ê¿¡¼­ ¹è½Ä ºÀ»ç¸¦ ¶Ç ÁøÇàÇÑ´Ù. ±è¾¾´Â ¡®ÀÌ Àü ´ëÇ¥°¡ °í¸¿´Ù´Â ¸»À» ÇÏ´À³Ä¡¯°í ¹¯ÀÚ ¡°¿¹Àü¿£ ±×·± ¸» ¾È Çß´Âµ¥, ¿äÁò¿£ ³ªÀÌ°¡ µé¾ú´ÂÁö ±×·± ¸»À» ÇÑ´Ù¡±°í Çß´Ù.
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