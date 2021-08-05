¡®ÀÌ³«¿¬ °¢½Ã¡¯ ¹«ÇÑ±àÁ¤ ¼÷Èñ¾¾¡¦9ÁÖÂ° È£³²Æ¯º¸ ¼öÇàÁß

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±è¾¾´Â ºó¼Ò¿¡ µé¸° ÈÄ¿¡´Â ±¤ÁÖ¿¡¼ ÀÌ Àü ´ëÇ¥¸¦ µ½´Â ÁöÁöÀÚµé°ú °£´ãÈ¸µµ ÀÌ¾î°¬´Ù. 6ÀÏ¿¡´Â ÀÍ»ê¿¡¼ ¹è½Ä ºÀ»ç¸¦ ¶Ç ÁøÇàÇÑ´Ù. ±è¾¾´Â ¡®ÀÌ Àü ´ëÇ¥°¡ °í¸¿´Ù´Â ¸»À» ÇÏ´À³Ä¡¯°í ¹¯ÀÚ ¡°¿¹Àü¿£ ±×·± ¸» ¾È Çß´Âµ¥, ¿äÁò¿£ ³ªÀÌ°¡ µé¾ú´ÂÁö ±×·± ¸»À» ÇÑ´Ù¡±°í Çß´Ù.
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