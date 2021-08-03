ÇÑ±¹ ´ÙÀÌºù »ç»ó °¡Àå ³ôÀÌ ³­ ¿ìÇÏ~~~~¶÷

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È¨½ºÆ÷Ã÷2020 µµÄì¿Ã¸²ÇÈ¿µ±¤ÀÇ ¾ó±¼µé

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ÀÔ·Â :¤Ó ¼öÁ¤ : 2021-08-04 00:29 ¿µ±¤ÀÇ ¾ó±¼µé ¼½¼Ç ¸ñ·Ï È®´ë Ãà¼Ò ÀÎ¼â

´ÙÀÌºù Ñû 3£í ½ºÇÁ¸µº¸µå 4À§
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»ç»ó Ã¹ ¿Ã¸²ÇÈ ´ÙÀÌºù ¸Þ´Þ¿¡ µµÀüÇß´ø ¿ìÇÏ¶÷(23¡¤±¹¹ÎÃ¼À°ÁøÈï°ø´Ü)ÀÌ ÇÑ±¹ ´ÙÀÌºù »ç»ó ¿ª´ë ÃÖ°í ¼ºÀûÀ» ³»¸ç »õ ¿ª»ç¸¦ ½è´Ù.

¿ìÇÏ¶÷Àº 3ÀÏ ÀÏº» µµÄì ¾ÆÄí¾ÆÆ½½º ¼¾ÅÍ¿¡¼­ ¿­¸° µµÄì¿Ã¸²ÇÈ ´ÙÀÌºù ³²ÀÚ 3£í ½ºÇÁ¸µº¸µå °á½Â¿¡¼­ 6Â÷ ½Ã±â ÇÕ°è 481.85Á¡À¸·Î ÀüÃ¼ 12¸í Áß 4À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. 2016³â ¸®¿ì ´ëÈ¸ ³²ÀÚ 10m ÇÃ·§Æû¿¡¼­ ÀÚ½ÅÀÌ ¼¼¿î 11À§¸¦ °¥¾ÆÄ¡¿î ¿Ã¸²ÇÈ ´ÙÀÌºù ÃÖ°í ¼ºÀûÀÌ´Ù.

¿ìÇÏ¶÷Àº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ¿­¸° ÁØ°á½Â¿¡¼­ 403.15Á¡(12À§)À¸·Î 12À§±îÁö ÁÖ¾îÁö´Â °á½Â Æ¼ÄÏÀ» °¡±î½º·Î µû³Â´Ù. ¸®¿ì¿¡¼­ °°Àº Á¾¸ñ¿¡ ÃâÀüÇØ 29¸í Áß 24À§¿¡ ¸Ó¹°·¶´ø ¾Æ½¬¿òµµ ÅÐ¾î³Â´Ù.
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2Â÷¿¡ µÚ·Î ¼¼ ¹ÙÄû ¹ÝÀ» µ¹¾Æ 81.60Á¡À¸·Î 5À§¸¦ À¯ÁöÇÑ ¿ìÇÏ¶÷Àº 3Â÷ ½Ã±â¿¡ ¾ÕÀ¸·Î ±¸ºÎ¸° Ã¤ ³× ¹ÙÄû ¹ÝÀ» µµ´Â ³­µµ 3.8ÀÇ ¿¬±â¸¦ ¼º°øÀûÀ¸·Î ¼öÇàÇÏ¸ç 91.20Á¡À» ¹Þ¾Ò´Ù. 3Â÷ ½Ã±â ÀüÃ¼ ÃÖ°íÁ¡À¸·Î ¿ìÇÏ¶÷ÀÇ ¼øÀ§µµ 4À§·Î ¿Ã¶ó°¬´Ù. 4Â÷ ½Ã±â¿¡¼­´Â 82.25Á¡À» ¾òÀ¸¸ç 3À§ Àè ·Î¾î(26¡¤¿µ±¹)¸¦ 1.80Á¡ Â÷ÀÌ·Î Ãß°ÝÇß´Ù.

¿ìÇÏ¶÷Àº °á¼±¿¡¼­ 5Â÷ ½Ã±â ³­µµ¸¦ 3.0¿¡¼­ 3.6À¸·Î ¿Ã¸®´Â ½ÂºÎ¼ö¸¦ ¶ç¿ü´Ù. ±×·¯³ª ÀÔ¼ö°¡ Á¦´ë·Î ÀÌ·ïÁöÁö ¾Ê¾Æ 68.40¿¡ ±×ÃÆ´Ù. 6Â÷ ½Ã±â¿¡ 81.90Á¡À» ¾òÀº ¿ìÇÏ¶÷Àº ÃÖÁ¾ 4À§·Î ´ëÈ¸¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù.

¿ìÇÏ¶÷Àº ¡°¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼­ 4µî ÇÑ °Í ÀÚÃ¼µµ ±²ÀåÈ÷ ¿µ±¤¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¸®¿ì ¶§¿¡ ºñÇØ ¼øÀ§µµ ½Ç·Âµµ ¸¹ÀÌ ¿Ã¶ó¼­ ±â»Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. 6ÀÏ 10m ÇÃ·§Æû¿¡ ÃâÀüÇÏ´Â ¿ìÇÏ¶÷Àº ¡°Å« ¿å½É ¾È ºÎ¸®°í »ý°¢À» ºñ¿ì¸é ÁÁÀº ¼ºÀûÀÌ ³ªÁö ¾ÊÀ»±î ÇÑ´Ù¡±¸é¼­ ¡°³»°¡ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °É ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ¼­ ÇÏ¸é ÁÁÀº ¼ºÀûÀÌ ³¯ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ÀÚ½Å°¨À» º¸¿´´Ù.

±Ý, Àº¸Þ´ÞÀº Áß±¹ÀÇ ¼Î½ºÀÌ(558.75Á¡)¿Í ¿ÕÂäÀ§¾È(534.90Á¡)ÀÌ Â÷ÁöÇß´Ù. ¼Î½ºÀÌ´Â ±Ý¸Þ´ÞÀ» µý ÈÄ ´«¹°À» °¨ÃßÁö ¸øÇß´Ù. µ¿¸Þ´ÞÀº ·Î¾î(518.00Á¡)°¡ °É¾ú´Ù.

µµÄì ·ùÀç¹Î ±âÀÚ phoem@seoul.co.kr
2021-08-04 24¸é
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