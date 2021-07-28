■국회사무처 ◇부이사관 승진△법제사법위원회 입법조사관 권아영△법제사법위원회 입법조사관 박지현△법제실 제정법제과장 정유진△국회사무처 박제성 서호진 오봉근 정종운 ◇부이사관 전보△문화소통기획관 문화소통담당관 강준희△의사국 의사과장 김준기△법제실 교육과학기술문화법제과장 류윤규△감사관 감사담당관 손을춘△의정연수원 고성분원장 조국제△국회민원지원센터장 김승묵△법제실 법제총괄과장 서덕교△법제실 정무환경법제과장 이현정△정무위원회 입법조사관 한길수△입법조사관 이동현△농림축산식품해양수산위원회 입법조사관 조승래△산업통상자원중소벤처기업위원회 입법조사관 김태규△국제국 유럽아프리카과장 임재금△외교통일위원회 입법조사관 김대은△국회사무처 박재문 유재근 김정규△국제국 국제회의과장 구현우
■국회예산정책처 ◇부이사관 승진△추계세제분석실 경제비용추계과장 이현경 ◇부이사관 전보△예산분석실 사회예산분석과장 박세용△추계세제분석실 추계세제총괄과장 이유미△추계세제분석실 행정비용추계과장 임준기△기획관리관 총무담당관 이형진
■국회입법조사처 ◇부이사관 승진△경제산업조사실 국토해양팀장 정민주 ◇부이사관 전보△국회입법조사처 김정연△기획관리관 기획법무담당관 정진철△경제산업조사실 금융공정거래팀장 황선호
■국토교통부 ◇과장급 전보△건설안전과장 서정관△도로건설과장 한명희
■예금보험공사 ◇1급 승진△대형금융회사관리부 부장 권남진△은행관리부 부장 유형철