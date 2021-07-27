    ÀüÃ¼ÀüÃ¼¸Þ´º´Ý±â

¼­¿ï½Å¹®
°ø½Ä SNS Ã¤³Î
±¸µ¶ & ÁÁ¾Æ¿ä!!

¼­¿ï½Å¹® ÆäÀÌ½ººÏ¼­¿ï½Å¹® À¯Æ©ºê
¼­¿ï½Å¹® Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®¼­¿ï½Å¹® ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¼­¿ï½Å¹® Æ®À§ÅÍ¼­¿ï½Å¹® ³×ÀÌ¹öÃ¤³Î

±¤°í¾Èº¸ÀÌ±â
°ø½ÄSNSÃ¤³Î ÆäÀÌ½ººÏ Ä«Ä«¿À ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ À¯Æ©ºê Æ®À§ÅÍ
ÀüÃ¼¸Þ´º ¿­±â/´Ý±â°Ë»ö
¼­¿ï½Å¹® ci
¼­¿ï½Å¹® ´º½º·¹ÅÍ
È¨±¹Á¦

Ã¼°¨¿Âµµ 40µµ¿¡ ¶Ë¹° ¼ö¿µ¡¦ Ã¶ÀÎµµ ÅäÇß´Ù[¿ùµåÇÈ]

ÆäÀÌ½ººÏ °øÀ¯ Æ®À§ÅÍ °øÀ¯ Ä«Ä«¿ÀÅå °øÀ¯ Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® °øÀ¯ ³×ÀÌ¹ö¹êµå °øÀ¯ ³×ÀÌ¹öºí·Î±× °øÀ¯ ±¸ºÐ¼± ´ñ±Û
ÀÔ·Â :¤Ó ¼öÁ¤ : 2021-07-27 10:38 ±¹Á¦ ¼½¼Ç ¸ñ·Ï È®´ë Ãà¼Ò ÀÎ¼â

µµÄìÀÇ ¹«´õÀ§¿Í ¿À´ÙÀÌ¹Ù ¾ÇÃë
³ë¸£¿þÀÌ Å©¸®½ºÆ¼¾È °³ÀÎ ¿ì½Â

26ÀÏ ¿ÀÀü ¿­¸° µµÄì¿Ã¸²ÇÈ Æ®¶óÀÌ¾Ö½½·Ð °æ±â¿¡¼­ ±¸ÅäÇÏ´Â ¼±¼öµéÀ» µ½´Â µ¿·á¿Í ½ºÅÂÇÁ. ·ÎÀÌÅÍ ¿¬ÇÕ
Å¬¸¯ÇÏ½Ã¸é ¿øº» º¸±â°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

¡ã 26ÀÏ ¿ÀÀü ¿­¸° µµÄì¿Ã¸²ÇÈ Æ®¶óÀÌ¾Ö½½·Ð °æ±â¿¡¼­ ±¸ÅäÇÏ´Â ¼±¼öµéÀ» µ½´Â µ¿·á¿Í ½ºÅÂÇÁ. ·ÎÀÌÅÍ ¿¬ÇÕ

Max Studer, of Switzerland 26ÀÏ ¿ÀÀü ¿­¸° µµÄì¿Ã¸²ÇÈ Æ®¶óÀÌ¾Ö½½·Ð °æ±â¿¡¼­ ·¹ÀÌ½º¸¦ ¸¶Ä£ ¼±¼öµéÀÌ ¹Ù´Ú¿¡ ¾²·¯Á® ±¸ÅäÇÏ´Â µî °íÅë½º·¯¿öÇÏ´Â ¸ð½À. AP ¿¬ÇÕ
Å¬¸¯ÇÏ½Ã¸é ¿øº» º¸±â°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

¡ã Max Studer, of Switzerland
26ÀÏ ¿ÀÀü ¿­¸° µµÄì¿Ã¸²ÇÈ Æ®¶óÀÌ¾Ö½½·Ð °æ±â¿¡¼­ ·¹ÀÌ½º¸¦ ¸¶Ä£ ¼±¼öµéÀÌ ¹Ù´Ú¿¡ ¾²·¯Á® ±¸ÅäÇÏ´Â µî °íÅë½º·¯¿öÇÏ´Â ¸ð½À. AP ¿¬ÇÕ

¼ö¿µ 1.5§°, »çÀÌÅ¬ 40§°, ´Þ¸®±â 10§°¸¦ ¼ÒÈ­ÇÏ´Â ¡®Ã¶ÀÎÀÇ °æ±â¡¯ Æ®¶óÀÌ¾Ö½½·Ð. Ã¼°¨¿Âµµ 40µµ¿¡ À°¹ÚÇÏ´Â µµÄìÀÇ ¹«´õÀ§¿Í ÇÏ¼ö ³¿»õ·Î Áøµ¿ÇÏ´Â ¿À´ÙÀÌ¹Ù ÇØº¯ÀÇ ¾ÇÃë´Â Ã¶ÀÎµµ ¾²·¯Áö°Ô ¸¸µé¾ú´Ù. °á½Â¼±¿¡ °¡±îÀÌ ¿Â ¼±¼öµéÀº ±¸Åä¸¦ Çß°í ½ºÅÂÇÁµéÀº »ý¼ö¸¦ º×±â ¹Ù»¦´Ù.

ÀÌ³¯ °æ±â´Â ¹«´õÀ§¸¦ ÇÇÇÏ°íÀÚ ¿ÀÀü 6½Ã 30ºÐ¿¡ ½ÃÀÛÇßÁö¸¸ ¿ª»ç»ó ÃÊÀ¯ÀÇ ÀçÃâ¹ß »çÅÂ°¡ ¹ú¾îÁ³´Ù. Á¤°¢¿¡ Ãâ¹ß ½ÅÈ£°¡ ³ª¿ÔÁö¸¸, ÁÖÃÖ Ãø º¸Æ®°¡ ¼ö¿µ ÄÚ½º À§¿¡ ¶° ÀÖ´Â ¹Ù¶÷¿¡ ÀçÃâ¹ßÀ» °áÁ¤Çß´Ù.

51¸íÀÇ ¼±¼öµéÀº ´ëºÎºÐ ÀÔ¼öÇØ ¼ö¿µÀ» ½ÃÀÛÇßÁö¸¸ ÀÌ°°Àº °áÁ¤À¸·Î ¿¹Á¤µÈ °Íº¸´Ù 10ºÐ Á¤µµ ´ÊÀº ½Ã°£¿¡ °æ±â¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. ¿À´ÙÀÌ¹Ù ÇØ»ó°ø¿øÀº ÀüÀïÅÍ¿¡ °¡±î¿ü´Ù. ¹Ì ¾ßÈÄ½ºÆ÷Ã÷ Ä®·³´Ï½ºÆ® ´í ¿þÃ¿Àº ¡°½Àµµ 67% ³¯¾¾´Â ¾î¶² ¼±¼öµµ ÀÌ±æ ¼ö ¾ø¾ú´Ù. ÀÏº» ¿Ã¸²ÇÈÁ¶Á÷À§°¡ ³¯¾¾¿¡ ´ëÇØ °ÅÁþ¸»Çß°í ¼±¼öµéÀÌ ±× ´ë°¡¸¦ Ä¡·¶´Ù. ¼±¼öµéÀÌ ¹Ù´Ú¿¡ ¾ûÄÑÀÖ°í Æ®·¹ÀÌ³Ê´Â ±×µéÀ» µµ¿ì·Á°í ¶Ù¾î´Ù³æ´Ù¡±¸ç ºñÆÇÇß´Ù.

È£ÁÖ Æø½º½ºÆ÷Ã÷´Â ¡®¶Ë¹°¿¡¼­ÀÇ ¼ö¿µ, ¿Ã¸²ÇÈ °³ÃÖÁö ÇÏ¼ö À¯ÃâÀÇ µÎ·Á¿ò¡¯ÀÌ¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ±â»ç¿¡¼­ ¡°µµÄì¸¸ÀÇ ¼öÁúÀÌ ¿ì·ÁµÈ´Ù. Æ®¶óÀÌ¾Ö½½·Ð ¼±¼öµéÀÌ °ÆÁ¤µÈ´Ù¡±°í º¸µµÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ¿ÂÈ­ÇÏ°í ¸¼Àº ³¯ÀÌ ÀÌ¾îÁ® ¼±¼öµéÀÌ ÃÖ°íÀÇ ±â·®À» ÆîÄ¥ ¼ö ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´ø ÀÏº». ¾î´À ´©±¸µµ ÀÌ³¯ÀÇ ³¯¾¾¿¡ ´ëÇØ »ç°úÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
26ÀÏ ¿ÀÀü ¿­¸° µµÄì¿Ã¸²ÇÈ Æ®¶óÀÌ¾Ö½½·Ð °æ±â¿¡¼­ ·¹ÀÌ½º¸¦ ¸¶Ä£ ¼±¼öµéÀÌ ¹Ù´Ú¿¡ ¾²·¯Á® ±¸ÅäÇÏ´Â µî °íÅë½º·¯¿öÇÏ´Â ¸ð½À. AFP ¿¬ÇÕ
Å¬¸¯ÇÏ½Ã¸é ¿øº» º¸±â°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

¡ã 26ÀÏ ¿ÀÀü ¿­¸° µµÄì¿Ã¸²ÇÈ Æ®¶óÀÌ¾Ö½½·Ð °æ±â¿¡¼­ ·¹ÀÌ½º¸¦ ¸¶Ä£ ¼±¼öµéÀÌ ¹Ù´Ú¿¡ ¾²·¯Á® ±¸ÅäÇÏ´Â µî °íÅë½º·¯¿öÇÏ´Â ¸ð½À. AFP ¿¬ÇÕ

26ÀÏ ¿ÀÀü ¿­¸° µµÄì¿Ã¸²ÇÈ Æ®¶óÀÌ¾Ö½½·Ð °æ±â AFP ¿¬ÇÕ
Å¬¸¯ÇÏ½Ã¸é ¿øº» º¸±â°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

¡ã 26ÀÏ ¿ÀÀü ¿­¸° µµÄì¿Ã¸²ÇÈ Æ®¶óÀÌ¾Ö½½·Ð °æ±â AFP ¿¬ÇÕ

23ÀÏ¿¡µµ ¿©ÀÚ ¾ç±Ã ·©Å·¶ó¿îµå °æ±â µµÁß ·¯½Ã¾Æ ¼±¼ö ½ºº£Æ²¶ó³ª °õº¸¿¡¹Ù(23)°¡ ½Ç½ÅÇÏ´Â ÀÏÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ÀÌ³¯ µµÄì ¿Âµµ´Â 33µµ¿´°í, Ã¼°¨¿Âµµ´Â 38µµ¿¡ ´ÞÇß´Ù. °õº¸¿¡¹Ù´Â 72¹ßÀ» ´Ù ½ð µÚ Á¡¼ö¸¦ È®ÀÎÇÏ´Ù°¡ °©ÀÚ±â ÀÇ½ÄÀ» ÀÒ¾ú´Ù.

¿þÆ®Á©Àº ¡°ÇÏ°è ¿Ã¸²ÇÈÀº Ç×»ó 7¿ù Áß¼øºÎÅÍ 8¿ù ¸»¿¡ ÁøÇàµÈ´Ù. NBC°¡ NFL µî ´ëÇü ½ºÆ÷Ã÷ °æ±â¿Í °æÀïÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø´Â ½Ã±âÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù¡±¶ó¸ç IOC¿Í ¹Ìµð¾îÀÇ °ü°è¿¡ ´ëÇØ ÁöÀûÇß´Ù.

¿©·¯ ¾ÇÁ¶°Ç¿¡µµ Å©¸®½ºÆ¼¾È ºí·ë¸àÆçÆ®(27¡¤³ë¸£¿þÀÌ)´Â 2020 µµÄì¿Ã¸²ÇÈ Æ®¶óÀÌ¾Ö½½·Ð(Ã¶ÀÎ3Á¾°æ±â) ³²ÀÚ °³ÀÎÀü¿¡¼­ 1½Ã°£45ºÐ04ÃÊ·Î ¿ì½ÂÇß´Ù. ³ë¸£¿þÀÌ ¼±¼ö·Î´Â ÃÖÃÊ·Î ¡®°¡Àå ºû³­ Ã¶ÀÎ¡¯ÀÌ µÆ´Ù.

ºí·ë¸àÆçÆ®´Â Ã¹ Á¾¸ñ ¼ö¿µ¿¡¼­ °øµ¿ 10À§·Î ¹Ð·ÈÁö¸¸, »çÀÌÅ¬¿¡¼­ 4À§·Î ¿Ã¶ó¼¹°í, ¸¶Áö¸· ¿ªÁÖ¸¦ ÇÏ¸ç °¡Àå ¸ÕÀú °á½Â¼±À» Åë°úÇß´Ù. 2À§´Â 1½Ã°£45ºÐ15ÃÊ¿¡ ·¹ÀÌ½º¸¦ ¸¶Ä£ ¾Ë·º½º ÀÌ(¿µ±¹)°¡ Â÷ÁöÇß´Ù. Àªµå ÇìÀÌµç(´ºÁú·£µå)Àº 1½Ã°£45ºÐ52ÃÊ·Î 3À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
26ÀÏ ¿ÀÀü ¿­¸° µµÄì¿Ã¸²ÇÈ Æ®¶óÀÌ¾Ö½½·Ð °æ±â¿¡¼­ ¿ì½ÂÇÑ ³ë¸£¿þÀÌ ¼±¼ö. AP ¿¬ÇÕ
Å¬¸¯ÇÏ½Ã¸é ¿øº» º¸±â°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

¡ã 26ÀÏ ¿ÀÀü ¿­¸° µµÄì¿Ã¸²ÇÈ Æ®¶óÀÌ¾Ö½½·Ð °æ±â¿¡¼­ ¿ì½ÂÇÑ ³ë¸£¿þÀÌ ¼±¼ö. AP ¿¬ÇÕ



±èÀ¯¹Î ±âÀÚ planet@seoul.co.kr
ÆäÀÌ½ººÏ °øÀ¯ Æ®À§ÅÍ °øÀ¯ Ä«Ä«¿ÀÅå °øÀ¯ Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® °øÀ¯ ³×ÀÌ¹ö¹êµå °øÀ¯ ³×ÀÌ¹öºí·Î±× °øÀ¯ ±¸ºÐ¼± ´ñ±Û
¼­¿ï½Å¹® ÃßÃµ ÀÎ±â±â»ç