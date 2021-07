방탄소년단, 9일 에드 시런 참여한 신곡 공개

‘퍼미션 투 댄스’…“심장 속 리듬을 움직여 줄 곡”

▲ 그룹 방탄소년단. 빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS)이 세계적 싱어송라이터 에드 시런이 작업에 참여한 신곡 ‘퍼미션 투 댄스’(Permission to Dance)를 9일 공개한다.방탄소년단은 2일 공식 소셜네트워크서비스(SNS)에 오는 9일 발매되는 ‘버터’(Butter) 싱글 CD의 트랙리스트를 올려 이같이 밝혔다.이 싱글 CD에는 앞서 발매된 ‘버터’와 ‘퍼미션 투 댄스’가 실린다. 소속사 빅히트뮤직 측은 이 곡을 “심장 속 리듬을 움직여 줄 곡”이라고 소개했다.신곡의 작사, 작곡진에는 에드 시런과 함께 영국 출신 프로듀서 스티브 맥, 조니 맥데이드, 그리고 ‘버터’의 작업에도 참여했던 제나 앤드류스 등 외국 작가진들이 이름을 올렸다.방탄소년단은 지난해 2월 발매한 네 번째 정규 앨범 ‘맵 오브 더 솔:7’(MAP OF THE SOUL:7) 수록곡 ‘메이크 잇 라이트’(Make It Right) 작업 때도 에드 시런과 협업했다.세계적 히트곡을 다수 보유한 시런은 최근 미국 라디오 인터뷰에서 “BTS 새 앨범을 위해 곡을 썼다”고 말하며 협업 사실을 공개해 팬들 사이에서 이번 신곡에 대한 기대를 한층 높였다.이번 CD에는 ‘버터’와 ‘퍼미션 투 댄스’의 인스트루멘털 버전도 실린다. 지난 5월 디지털 싱글로 발매된 ‘버터’는 빌보드 메인 싱글 차트 핫 100에서 5주 연속 1위라는 대기록을 세웠다.김지예 기자 jiye@seoul.co.kr