■통일부 ◇부이사관 승진△운영지원과장 전은정△교류총괄과장 남봉림 ◇서기관 승진△교류협력실 교류총괄과 정연주△정세분석국 정세분석총괄과 이경숙△인도협력국 인도협력기획과 임예지△국립통일교육원 교육연수과 김환선
■금융위원회 ◇서기관 승진△행정인사과 조대성△은행과 윤동욱△금융혁신과 박정원△부동산 투기 특별 금융대응반 박성진
■병무청 ◇과장급 전보△대변인 문경식△기획조정관실 규제개혁법무담당관 민선기△운영지원과장 하성일△병역자원국 정보관리과장 최정효△입영동원국 현역모집과장 류정길△사회복무연수센터장 임태군△경기북부병무지청장 정성득
■농촌진흥청 ◇도원장 승진△충북 농업기술원장 서형호 ◇도원국장 승진△전북 농업기술원 연구개발국장 김희준△전남 농업기술원 연구개발국장 권오도△전남 농업기술원 기술지원국장 김남균△경북 농업기술원 농촌지원국장 조영숙
■언론중재위원회 △심의2팀장 임종우△부산사무소장 윤치경
■가톨릭평화방송 △TV국장 이상우△TV국 기획편성부장 이용우
■대신증권 ◇본부장 신규△채권운용본부 정임보 ◇부장 신규△FICC리서치부 공동락 ◇본부장 전보△멀티운용본부 최대경 ◇부장 전보△기업리서치부 양지환