시총 흔든 코로나… IT·바이오株 ‘급등’

비대면 경제 기대감에 ‘카카오’ 2배 상승

지난 3월 19일 ‘코로나 충격’으로 1500선이 무너졌던 코스피가 종가 기준으로 두 달여 만에 2000선을 회복했다. 비대면 경제에 대한 기대감이 커지면서 정보기술(IT) 관련 종목이 증시 회복을 이끌었고, 제약·바이오 관련 종목도 급등했다. 반면 삼성전자와 SK하이닉스, 현대자동차, 포스코 등 IT 하드웨어와 제조업 기반의 대형주들은 회복 속도가 더뎠다.26일 코스피는 전 거래일 대비 35.18포인트(1.76%) 오른 2029.78로 마감됐다. 연중 최저점(3월 19일 1457.64)에서 39.3% 오른 것이다. 미국, 영국, 독일, 중국, 일본 등 세계 주요국과 비교했을 때 상대적으로 가장 빠른 회복세다.우리 증시가 빠른 속도로 반등한 것은 카카오, 엔씨소프트, NHN(네이버) 등 비대면 경제로 성장이 예상되는 IT 소프트웨어 관련 종목의 영향이 컸다. 카카오 주가는 지난 3월 19일과 비교해 2배 넘게 뛰었다. NHN 주가도 같은 기간 63.8%, 엔씨소프트는 51.1% 올랐다. 코로나19 확산 이전과 비교하면 이미 회복 수준을 넘어 급등한 것이다. 카카오는 지난 1월 말과 비교해 주가가 69.8% 올라 사상 처음으로 유가증권시장 시가총액 8위를 차지했다.최석원 SK증권 리서치센터장은 “코로나19 확산 초기에는 업종과 무관하게 모든 기업의 주가가 떨어졌다”며 “이후 비대면 경제의 일상화가 예측되면서 IT 종목의 오름세는 가팔라졌지만 금융·항공·여행 관련 종목은 상대적으로 고전하고 있다”고 말했다.현대자동차(-21.8%)는 시가총액 10위권 밖으로 밀려났다. 삼성전자(-12.7%), SK하이닉스(-12.4%), 포스코(-20.4%) 등 IT 하드웨어와 제조업, 신한지주(-24.1%), KB금융(-25.8%)을 비롯한 금융업은 여전히 코로나19 확산 이전의 주가를 회복하지 못하고 있다. 다수의 바이오 기업들이 시총 100권에 진입했다. 씨젠은 220위에서 69위, 알티오젠은 195위에서 72위로, 셀트리온제약은 148위에서 66위로 약진했다.홍인기 기자 ikik@seoul.co.kr강윤혁 기자 yes@seoul.co.kr