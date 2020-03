북한, 코로나19 와중에 대형 실내행사 ‘최고인민회의’ 강행

▲ 최고인민회의 참가한 김여정과 최선희

(서울=연합뉴스) 북한 최고인민회의 제14기 제1차회의가 지난 11일 만수대의사당에서 열렸다. 사진은 조선중앙TV가 12일 오후 공개한 영상에 나온 김여정 노동당 제1부부장(왼쪽 붉은 원)과 최선희 외무성 제1부상(오른쪽 붉은 원)의 모습. 2019.4.12

