외교부, 호주 대사초치 입국금지 항의…호주 “韓입국자, 이탈리아 5배”

▲ Australian Prime Minister Scott Morrison speaks during a press conference on the governments‘ bushfire response at Parliament House in Canberra

유례 없는 산불로 전국이 신음하는 가운데, 미국 하와이로 연말 휴가를 떠났던 스콧 모리슨 호주 총리.

캔버라 로이터 연합뉴스