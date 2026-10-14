전국 유일 짚풀문화축제, 아산 외암마을서 16일 개막

세줄 요약 충남 아산 외암민속마을에서 제25회 짚풀문화제가 16일부터 18일까지 열린다. 초가이엉 얹기와 짚풀 공예, 허수아비 만들기, 관혼상제 재현으로 전통을 잇고, 전국 공모 작품 전시와 드론쇼, 체험행사도 함께 마련한다. 외암민속마을 짚풀문화제 16일부터 18일까지 개최

초가이엉 얹기·짚풀공예·허수아비 만들기 전통 계승

전국 공모 작품 전시와 드론쇼, 체험행사 마련

이미지 확대 전국 유일의 충남 아산의 전국 유일의 짚풀문화축제에서 초가지붕 이엉 잇기가 재현되고 있다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 전국 유일의 충남 아산의 전국 유일의 짚풀문화축제에서 초가지붕 이엉 잇기가 재현되고 있다. 시 제공

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충남 아산시는 대표 전통문화 축제인 ‘제25회 외암민속마을 짚풀문화제’가 16일부터 18일까지 외암마을에서 개최된다고 14일 밝혔다.외암민속마을 짚풀문화제는 2001년부터 초가이엉 얹기·짚풀 공예·허수아비 만들기 등 짚과 풀을 활용해 생활 도구를 만들던 짚풀문화 전통을 계승하고, 외암 이간 선생의 관혼상제를 재현하는 문화제다.짚과 풀을 주제로 한 문화제는 산업화로 점차 사라져 가는 우리 고유의 농경문화를 알리고 역사적 가치를 전승하는 문화·교육의 장으로 자리매김해 왔다.올해는 전국 각지에서 공모한 짚풀공예 작품을 전시해 축제의 볼거리를 넓힌다.공예 장인과 일반 참여자들이 만든 독창적인 작품을 한자리에서 감상할 기회도 마련돼 짚풀공예의 전통과 예술적 가치를 살펴볼 수 있다.외암마을의 고즈넉한 야경과 가을 밤하늘을 수놓을 드론쇼도 펼쳐진다.전통 농경문화를 체험할 수 있는 다양한 부대행사와 참여 프로그램도 마련해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 축제로 꾸민다.시 관계자는 “전국의 짚풀공예 작품과 드론쇼 등 다채로운 프로그램을 통해 우리 전통문화의 소중함을 느끼고 특별한 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.