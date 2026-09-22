꽃 피는 강원, 추석엔 ‘꽃캉스’

이미지 확대 강원 인제 가을꽃축제가 펼쳐지는 북면 용대관광지. 인제군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 인제 가을꽃축제가 펼쳐지는 북면 용대관광지. 인제군 제공

이미지 확대 강원 원주 판부면 서곡리 용수골 꽃밭. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 강원 원주 판부면 서곡리 용수골 꽃밭. 서울신문 DB

이미지 확대 강원 철원 고석정 꽃밭. 철원군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 철원 고석정 꽃밭. 철원군 제공

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인제 가을꽃축제가 24일 개막한다. 인제의 대표 축제로 자리 잡은 꽃축제는 다음 달 11일까지 18일간 북면 용대관광지 일원에서 펼쳐진다. ‘인제에서 꽃길만 걷자’를 주제로 한 꽃축제는 테마길인 ‘행복하길’, ‘사랑하길’, ‘소통하길’, ‘힐링하길’로 꾸며졌다. 행복하길은 국화와 구절초 등 2만주의 가을꽃과 인제가 낳은 박인환(1926~1956) 시인의 탄생 100주년을 기념한 ‘박인환 낭만정원’으로 이뤄졌다. 박인환은 1950년대를 풍미한 낭만 시인으로 한국 모더니즘 문학을 대표한다. 사랑하길에서는 마편초와 구절초, 맨드라미, 페튜니아, 해바라기 등을 만날 수 있다. 곳곳에 포토존과 조형물이 놓여 재미를 더한다. 소통하길은 수변 산책로를 따라 이어진 휴식공간으로 폭포와 수상 조형물이 어우러져 이국적인 분위기를 연출한다. 소나무 숲인 힐링하길에서는 트리하우스, 작가정원, 유아숲 체험 등 다양한 프로그램이 운영된다.지난 23일 원주 판부면 서곡리 용수골에서는 가을꽃축제가 문을 열었다. 용수골 마을 주민들이 4300㎡ 부지에 직접 심고 가꾼 백일홍과 키 작은 코스모스, 황화코스모스 등이 만개해 손님을 맞는다. 축제는 다음 달 5일까지 이어진다. 입장료는 5000원이고, 노인이나 20명 이상 단체는 2000원 할인받는다. 주민들은 2000년대 후반부터 꽃축제를 개최하고 있다. 봄철 꽃양귀비축제에 관광객이 모이자 가을꽃축제도 열고 있다. 용수골은 백운산 기슭에 있는 계곡이다. 소용소라는 곳에서 용이 승천해 용수골로 이름 붙였다는 이야기가 전해져 내려온다. 계곡물이 차고 맑아 여름철에는 피서객으로 북적인다. 원주 시내나 중앙고속도로 남원주IC를 오가는 데 15분 정도 걸린다.철원 고석정꽃밭에는 가을꽃 15만송이가 활짝 피었다. 꽃밭 면적은 15ha로 축구장 20개와 맞먹는다. 밤에는 조명 빛을 받은 꽃들이 황홀한 분위기를 낸다. 오대쌀과 파프리카, 러시멜로, 토마토, 고추냉이, 사과 등 농산물을 선보이는 철원미(米)술관도 운영되고 있다. 꽃밭은 꽃이 지는 다음 달 말 폐장한다. 꽃밭 부지는 애초 포사격 훈련장이었는데 철원군이 관광 활성화를 위해 2016년 꽃밭으로 탈바꿈했다. 이후 한 해 평균 70만명을 불러들이며 철원의 대표 관광지로 자리매김했다. 인근에는 한탄강을 따라 주상절리, 횃불전망대, 은하수교, 직탕폭포 등의 관광명소가 이어진다. 국내 유일의 화산 강인 한탄강은 현무암 주상절리와 화강암 기암괴석이 어우러져 장관을 이룬다. 2020년 유네스코 세계지질공원에 등재됐다.