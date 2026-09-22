단풍 물든 시골 간이역으로… 차비 덜고 쉼을 더한 ‘가을의 초대’

10~11월 ‘여행가는 가을’ 캠페인

인구감소지 41곳 운임 전액환급

이미지 확대 ‘2026 여행가는 가을’ 캠페인 포스터.

한국관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026 여행가는 가을’ 캠페인 포스터.

한국관광공사 제공

세줄 요약 문체부와 관광공사가 10~11월 ‘2026 여행가는 가을’ 캠페인을 추진한다. 자동차·철도·항공·숙박·캠핑·여행상품 할인과 인구감소지역 방문 인센티브를 제공한다. 섬 지역 숙박 할인, 지역사랑 휴가지원도 함께 운영한다. 문체부·관광공사, 가을 여행 할인 캠페인 추진

교통·숙박·캠핑·여행상품 전방위 혜택 제공

인구감소지역·섬 지역 방문 유도 강화

2026-09-22 16면

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문화체육관광부와 한국관광공사가 자동차·철도·항공과 숙박, 캠핑장, 여행상품 등에 할인 혜택을 주는 ‘2026 여행가는 가을’ 캠페인을 10~11월 추진한다고 20일 밝혔다.티맵을 이용해 인구감소지역 89곳을 방문하는 자동차 여행객을 대상으로 최대 3만포인트를 지급한다. 전기차 운전자에게는 2000포인트, 인구감소지역 방문 후 디지털 관광주민증 사용 시 5000포인트, 영상으로 후기 작성 시 2000포인트를 추가로 준다. 코레일의 ‘인구감소지역행 자유여행상품’은 인구감소지역 41곳의 지정 관광지를 방문해 인증하면 열차 운임의 100% 상당 할인권을 지급한다. 네이버 항공권을 통해 국내선 항공권(일부 노선 제외)을 구매하면 내륙 노선 1인당 1만원, 제주 노선 1인당 5000원의 네이버페이 포인트를 받을 수 있다. 수도권을 제외한 64개 연안 시군구에서는 하이브리드·전기·액화석유가스(LPG) 차량을 24시간 이상 빌리면 1만원, 48시간 이상이면 2만원을 할인하는 렌터카 할인전도 진행한다.22일 오전 10시부터 비수도권 지역을 대상으로 숙박 할인권 약 8만장을 배포한다. 온라인여행사 채널에서 1인 1매씩 선착순 발급하며, 11월 8일까지 이용할 수 있다. 등록 야영장 상품을 예약할 때 1만원을 할인하는 ‘만만한 캠핑’ 할인권도 제공한다. 올해 처음으로 섬 지역 할인권도 도입했다. 섬 지역 숙박상품 7만원 이상 예약하면 5만원, 7만원 미만 상품은 3만원을 할인해 준다.대상 지역을 방문하면 여행경비의 50%를 개인당 최대 10만원, 청년은 최대 14만원까지 환급해 주는 ‘지역사랑 휴가지원’ 사업도 진행한다. 지마켓 여행상품 할인전 페이지와 ‘휴가샵 온라인몰’(노동자 휴가지원 사업 참여자)에서 여행상품 등을 최대 50%, 5만원 한도로 할인받을 수 있다.전국 25개 지역에서 유명 콘텐츠 창작자와 함께하는 ‘5인 5색 취향여행’이 열린다. 지난달 전문가와 국민이 선정한 1만여개 지역관광명소(100X100)에서 방문 인증과 여행 사진 행사 등도 진행한다. 자세한 정보는 ‘여행 가는 달’ 공식 홈페이지(korean.visitkorea.or.kr/travelmonth)에서 확인할 수 있다.