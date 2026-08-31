“너무 싸고 좋아…‘인생 라멘’ 먹고 말차·화장품 잔뜩 사온다” 일본에 빠진 영국 2030들

세줄 요약 영국 20~30대 사이에서 일본 여행 인기가 빠르게 늘었다. 틱톡과 인스타그램에 일본 풍경과 먹거리 영상이 퍼지며 관심이 커졌고, 엔저까지 겹치며 여행 적기로 받아들였다. 지난해 영국인 일본 방문도 24.8% 증가했다. SNS 확산과 엔저가 키운 일본 여행 열풍

영국 20~30대, 라멘·말차·화장품 쇼핑 매력

일본 방문 영국인 1년 새 24.8% 증가

이미지 확대 일본 라멘 이미지. 일본정부관광국 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 일본 라멘 이미지. 일본정부관광국 홈페이지 캡처

이미지 확대 30일 일본 야마나시현 미노부초 모토스 호숫가에 있는 후지산 전망대에서 사람들이 오토바이에서 내려 휴식을 취하고 있다. 2026.8.30 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 30일 일본 야마나시현 미노부초 모토스 호숫가에 있는 후지산 전망대에서 사람들이 오토바이에서 내려 휴식을 취하고 있다. 2026.8.30 AFP 연합뉴스

이미지 확대 지난 26일 일본 아오모리현 히로사키시에서 보수 공사가 완료된 히로사키성을 참가자들이 밧줄을 이용해 원래 위치로 옮기고 있다. 2026.8.26 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 26일 일본 아오모리현 히로사키시에서 보수 공사가 완료된 히로사키성을 참가자들이 밧줄을 이용해 원래 위치로 옮기고 있다. 2026.8.26 AFP 연합뉴스

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“일본에서는 3~4파운드(약 5600~7400원)면 ‘인생 라멘’ 한 그릇을 먹을 수 있지만 여기 영국에서는 형편없는 라멘을 20파운드(약 3만 7000원)나 주고 먹어야 하죠.”페이 자와드(26)는 지난 29일(현지시간) BBC에 지난해 방문했던 일본이 좋았던 이유 중 하나를 이같이 말했다.BBC는 영국 20~30대 사이에서 일본 여행이 인기를 끌고 있다면서 틱톡, 인스타그램 등 소셜미디어(SNS)에 관련 게시물 역시 점점 더 많아지고 있다고 전했다.마이트리 상비(24)가 남자친구와 함께 올해 초 3주간 여행지로 일본을 선택한 배경엔 SNS에서 일본 관련 정보가 계속 눈에 띈 것이 영향을 미쳤다.이색적인 후지산 풍경, 김이 모락모락 나는 라멘, 전통적인 신사, 도쿄 시부야 교차로의 혼잡함, 일본 알프스의 작은 마을 등을 담은 다양한 영상이 SNS 이용자들의 눈길을 사로잡는다.일본정부관광국에 따르면 지난해 일본을 방문한 영국인 관광객 수는 48만 3157명으로, 전년 대비 24.8%나 증가했다. 코로나19 팬데믹(대유행) 이전인 2019년과 비교하면 40.8% 증가한 수치다. 일본으로 향하는 영국인들의 수는 올해 더 늘어날 것으로 전망된다.영국에서 일본까지 가는 건 쉬운 일은 아니다. 저비용항공사(LCC)를 이용해 비수기 중국 경유로 가더라도 왕복 항공권 가격이 450파운드(약 85만원)는 된다. 비행시간도 직항으로 가도 14시간가량 걸린다.최근 지속되는 엔저 현상은 일본 여행의 매력을 한층 더 끌어올리고 있다.일본 문화에 대한 관심이 많아 일본어 공부도 하고 있다는 비벡 하리아(26)는 “엔화가 싸져서 이제 여행 최적기가 됐다”며 올가을 일본 여행을 준비하고 있다.샘 코벳(23)은 지난 5월 일본에 갔을 때 말차, 과자, 옷, 화장품 등을 너무 많이 사서 여행가방을 하나 더 사 꽉 채워올 정도였다. 그는 “모든 물건이 정말 저렴했다”고 말했다.다만 일본 현지에서는 몰려드는 관광객들로 인해 과잉 관광 논쟁이 일어나고 있다.일본가이드협회 여행가이드인 이즈미 치유키는 “최근 몇 년 동안 관광객들의 행동이 더 나빠졌다고 느낀다”며 버스 줄을 새치기하거나, 큰 여행 가방으로 버스 안의 자리를 막거나, 교토의 대나무 숲에서 나무에 자신의 이름을 새기거나, 밤에 큰 소리로 떠들거나, 출입 금지 구역에 들어가 사진을 찍는 관광객들을 봤다고 전했다.이에 일부 지자체들은 단속에 나서기도 한다. 후지산 인근 마을인 후지카와구치코는 관광객들의 무질서한 행동이 반복된다는 이유로 올해 벚꽃 축제를 취소했으며, 도쿄 시부야구는 지난 6월부터 쓰레기 무단 투기에 대해 현장 벌금을 부과하기 시작했다고 BBC는 전했다.일본 정부는 지난달에 해외 관광객에 부과하는 세금을 1000엔에서 3000엔으로 인상했다. 일본을 떠나는 사람들의 항공권 등에 포함시키는 방식의 출국세로, 일본 정부는 이 세수를 대중교통 개선 및 역사 유적 복원 등에 사용할 것이라고 밝혔다.그러나 일부 여행자들에게는 관광객들로 북적이는 거리 자체가 여행의 매력으로 다가오기도 한다.오는 11월 도쿄와 오사카 등으로 2주간 신혼여행을 떠날 계획인 로라 맥그리거(29)는 “물론 일본의 진정한 모습을 경험하고 싶지만, 관광객으로서의 모습도 받아들이고 즐기고 싶다”고 말했다. 그는 도쿄 디즈니랜드와 오사카 유니버설 스튜디오 방문, 스모 경기 관람, 후지산 구경, 히로시마 방문 등을 계획하고 있다.