“촌스러운 촌이 좋다… 여름휴가 반값으로 즐겨요”

17일~8월 31일까지 ‘촌스러운 촌플레이’ 기획전

캠핑·목장 체험 등 서귀포 로컬체험 최대 50% 할인

하반기엔 하례마을 일상 탐방· 대포마을에서의 하루 공개

서귀포시와 제주관광공사는 오는 17일부터 8월 31일까지 서귀포시 로컬 여행상품을 최대 50% 할인 판매하는 ‘촌(村)스러운 촌(村)플레이’ 1차 기획전을 운영한다. 제주관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 서귀포시와 제주관광공사는 오는 17일부터 8월 31일까지 서귀포시 로컬 여행상품을 최대 50% 할인 판매하는 ‘촌(村)스러운 촌(村)플레이’ 1차 기획전을 운영한다. 제주관광공사 제공

세줄 요약 서귀포시와 제주관광공사가 17일부터 8월 31일까지 로컬 여행상품 기획전을 열고 최대 50% 할인 판매했다. 주민 체험과 숙박을 결합한 체류형 농촌관광으로 여름 성수기 관광객을 유치하고 지역경제를 살리려는 취지다. 서귀포시·제주관광공사, 로컬 관광상품 할인 기획전 운영

주민 체험·숙박 결합한 체류형 농촌관광 활성화 추진

야간 목장·캠핑·산림치유 등 4개 상품 우선 공개

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‘15년 차 제주 캠퍼의 숨은 캠핑 포인트’부터 ‘하례마을 일상 탐방’, 대포 해안에서 수상레저와 뿔소라구이를 함께 즐기는 ‘대포마을에서의 하루’까지.여름 휴가철 제주 농촌을 반값에 즐길 수 있는 로컬 관광상품이 출시된다.단순 관광지를 둘러보는 여행에서 벗어나 마을 주민과 함께 체험하고 머무는 체류형 농촌관광 활성화에 나선 것이다.서귀포시와 제주관광공사는 오는 17일부터 8월 31일까지 서귀포시 로컬 여행상품을 최대 50% 할인 판매하는 ‘촌(村)스러운 촌(村)플레이’ 1차 기획전을 운영한다고 15일 밝혔다.이번 기획전은 농림축산식품부의 ‘2026 농촌크리에이투어 지원사업’의 하나로 마련됐다. 마을경영체 6곳과 마을 전담여행사 2곳, 서귀포시, 제주관광공사가 협력해 주민이 체험 프로그램을 운영하고 여행사가 홍보와 예약을 맡는 방식이다.기획전에서는 전체 8개 로컬 관광상품 가운데 운영 준비를 마친 4개 상품을 먼저 선보인다. 정부 지원을 통해 소비자 판매가격을 최대 절반까지 낮춰 여름 성수기 관광객 유치와 농어촌 지역경제 활성화를 동시에 노린다.대표 상품은 야간 목장에서 색채 심리와 향수 만들기를 결합한 ‘색채로 채우는 대한목장의 밤’이다. 참가자만 입장할 수 있는 야간 목장에서 자신의 감정을 색과 향으로 표현하며 향수를 제작하는 심리 치유 프로그램이다.‘15년 차 제주 캠퍼의 숨은 캠핑 포인트’는 현지 캠퍼가 추천하는 화순 캠핑 명소에서 장비 설치부터 식사, 자연 체험까지 즐길 수 있는 패키지 상품이다. 캠핑 장비가 모두 제공돼 초보자도 부담 없이 참여할 수 있다.‘제주 포레스트 앤 차롱 런치’는 서귀포 치유의 숲에서 전문 산림치유사와 맨발 걷기와 해먹 체험, 자연 탐방을 즐긴 뒤 호근동 마을의 전통 도시락인 ‘차롱’을 맛보는 웰니스 프로그램이다.이 밖에도 ‘다정한 동백 생활’ 상품이 함께 운영된다.서귀포시와 제주관광공사는 하반기 2차 기획전을 통해 하례리 식재료 체험 프로그램과 귤밭 체험, 대포마을 해양레저, 한남리 산림치유 프로그램 등 4개 상품도 추가 공개할 예정이다.이번 기획전은 선착순 한정으로 운영되며, 상품 예약은 17일부터 전용 예약 페이지에서 가능하다.제주관광공사 관계자는 “농촌크리에이투어는 주민과 여행사가 함께 만드는 지속 가능한 로컬관광 모델”이라며 “공공이 주도하는 방식이 아니라 마을과 기업이 함께 성장하는 지역 관광 생태계를 확대해 나가겠다”고 말했다.