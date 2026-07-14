반려동물 동반 펜션·카페·식당 한눈에… ‘혼저옵서개’ 업체 모십니다

관광지·숙박·식당 등 27일까지 신규 신청 접수

반려동물 동반 가능 여부 전수조사…최신 정보 제공

선정업체 혼저옵서개 전자책 수록·비짓제주 연계 홍보

이미지 확대 제주도와 제주관광공사는 오는 27일까지 반려동물 관광 인프라 정보 현행화 사업인 ‘한저옵서개’ 프로젝트에 참여할 신규 업체를 모집한다. 제주관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도와 제주관광공사는 오는 27일까지 반려동물 관광 인프라 정보 현행화 사업인 ‘한저옵서개’ 프로젝트에 참여할 신규 업체를 모집한다. 제주관광공사 제공

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세줄 요약 제주도와 제주관광공사가 반려동물 동반 관광 인프라 정보 현행화 사업 ‘혼저옵서개’에 참여할 신규 업체를 27일까지 모집한다. 숙박시설, 식당, 카페, 전용시설 등이 대상이며, 기존 업체 전수조사로 출입 가능 여부와 운영 정보도 최신화한다. 반려동물 동반 관광정보 현행화 추진

신규 업체 모집과 기존 업체 전수조사

비짓제주·전자책 연계 정보 제공

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반려동물과 함께 제주를 찾는 여행객이 늘면서 제주도가 반려동물 동반이 가능한 관광 인프라 정보를 대폭 손질한다.관광객들이 가장 궁금해하는 출입 가능 여부와 이용 조건 등을 최신화해 정보의 신뢰도를 높이겠다는 취지다.제주도와 제주관광공사는 오는 27일까지 반려동물 관광 인프라 정보 현행화 사업인 ‘혼저옵서개’ 프로젝트에 참여할 신규 업체를 모집한다고 14일 밝혔다.모집 대상은 도내에서 반려동물 출입이 가능한 관광지와 숙박시설, 식당, 카페, 반려동물 전용시설 등이다. 참여를 희망하는 업체는 제주관광공사 홈페이지에서 신청서를 내려받아 이메일로 제출하면 된다.도와 공사는 이번 모집과 함께 기존 참여업체에 대한 전수조사도 실시한다. 휴·폐업 여부를 비롯해 반려동물 출입 가능 여부, 운영 형태, 제공 서비스 변경사항 등을 확인해 정보를 최신 상태로 유지할 계획이다.특히 음식점과 카페는 관련 법령과 위생 기준 충족 여부를 중점적으로 점검해 여행객들이 안심하고 이용할 수 있는 정보를 제공한다. 업체별 연락처와 운영시간, 이용 조건, 반려동물 편의시설 등도 함께 정비해 현장에서 발생할 수 있는 혼선을 줄인다는 방침이다.선정된 업체는 반려동물 동반 여행 안내책자인 ‘혼저옵서개’ 전자책(E-Book)에 수록되고, 제주 공식 관광정보 포털인 ‘비짓제주(VISITJEJU)’의 반려동물 여행 콘텐츠를 통해서도 소개된다.최근 반려동물을 가족처럼 여기는 ‘펫팸족’이 늘면서 반려동물 동반 여행 수요도 꾸준히 증가하고 있다. 하지만 업체별 출입 기준이 제각각이어서 현장에서 입장이 제한되거나 추가 비용이 발생하는 등 불편을 겪는 사례도 적지 않았다.제주관광공사 관계자는 “반려동물과 함께 여행하는 문화가 빠르게 확산하는 만큼 여행객들이 가장 필요로 하는 것은 믿을 수 있는 최신 정보”라며 “정기적인 정보 현행화를 통해 제주를 찾는 반려동물 동반 여행객들의 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.