공주시 제민천 ‘미식관광 특화거리’ 조성

세줄 요약 공주시가 문체부 ‘K-푸드로드 문화관광 활성화 사업’에 충청권에서 유일하게 선정됐다. 제민천과 역사문화광장을 잇는 보행형 체류 구조를 바탕으로 칼국수, 인절미, 공주알밤 등 지역 음식을 관광 자원으로 키우고 낭만포차, 버스킹, 아트마켓을 운영했다. 문체부 공모 선정, 충청권 유일한 사례

제민천·역사문화광장 잇는 미식관광 조성

칼국수·인절미·공주알밤 관광화 추진

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이미지 확대 충남 공주시에 조성된 낭만포차. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 공주시에 조성된 낭만포차. 시 제공

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충남 공주시는 문화체육관광부가 주관한 ‘K-푸드로드 문화관광 활성화 사업’ 공모에 최종 선정됐다고 30일 밝혔다.이번 사업은 특색 있는 미식 자원을 활용한 지역 대표 음식과 문화를 결합한 음식 특화거리 조성으로 세계적 관광 명소로 육성하기 위해 추진됐다.충청권에서 유일하게 선정된 공주시는 3년간 국비 15억원 등 30억원을 지원받는다.시는 이번 공모에 ‘공주의 맛과 멋을 걷다’라는 사업명으로 참여했다. 공주 대표 음식인 칼국수, 인절미, 공주알밤 등 고유 음식 문화를 독창적인 관광 콘텐츠로 발전시킬 계획이다.사업 핵심은 제민천과 역사문화광장(옛 공주읍사무소)을 잇는 ‘선형 보행형 체류 구조’를 도입해 방문객이 자연스럽게 골목길과 지역 상권을 순환하며 머무를 수 있도록 설계한 점이다.주요 추진 프로그램은 △지역 특산물 체험 △제민천 아트마켓 △제민천 수변 버스킹 △낭만포차 △야간만찬회 △100인의 식탁 등이다.최원철 시장은 “K-푸드로드 문화관광 활성화 사업은 단순한 먹거리 소비를 넘어 공주가 가진 역사적 이야기와 문화를 담아내는 체험형 미식 관광의 이정표가 될 것”이라고 말했다.