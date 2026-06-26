강원관광재단, 7월 추천여행지 ‘동해·정선’

세줄 요약 강원관광재단이 7월 추천 여행지로 동해 망상해수욕장과 무릉별유천지, 정선 민둥산 돌리네를 선정했다. 망상해수욕장은 넓은 백사장과 송림, 해양레저가 강점이고, 무릉별유천지는 석회석 광산을 활용한 이국적 풍경이 특징이다. 민둥산 돌리네와 화암동굴도 여름 명소로 꼽혔다. 7월 추천 여행지로 동해·정선 선정

망상해수욕장·무릉별유천지 강점 소개

민둥산 돌리네·화암동굴 여름 명소

이미지 확대 강원 동해시 무릉별유천지 전경. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 강원 동해시 무릉별유천지 전경. 서울신문 DB

이미지 확대 강원 정선 민둥산 정상 아래 돌리네 지형. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 강원 정선 민둥산 정상 아래 돌리네 지형. 서울신문 DB

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강원관광재단은 7월 추천 여행지로 동해 망상해수욕장·무릉별유천지, 정선 민둥산 돌리네를 선정했다고 26일 밝혔다.망상해수욕장은 1.4㎞에 이르는 드넓은 백사장과 울창한 송림, 깨끗한 수질을 자랑한다. 서핑과 바나나보트 등의 해양레저도 즐길 수 있다. 무릉별유천지는 과거 석회석 광산을 활용한 관광지로 에메랄드빛 호수와 웅장한 절개면이 이국적인 분위기를 연출한다.민둥산 돌리네는 석회암 지형이 오랜 세월에 걸쳐 형성한 독특한 자연경관이다. 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 ‘인생 사진’ 명소로 주목받으며 젊은 여행객들의 발길을 이끌고 있다. 평균 기온이 10도 안팎으로 연중 서늘한 화암동굴도 여름철 관광객이 빼놓지 않고 찾는 정선의 관광명소다.최성현 재단 대표이사는 “7월 여행지가 강원에서만 경험할 수 있는 특별한 여름 추억을 선사할 것으로 기대한다”고 말했다.