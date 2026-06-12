“동화 속 한 장면”…보랏빛으로 뒤덮인 동해시 무릉별유천지

13~21일 라벤더축제

에메랄드 호수와 궁합

이미지 확대 강원 동해시 무릉별유천지 라벤더정원. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 강원 동해시 무릉별유천지 라벤더정원. 서울신문 DB

이미지 확대 강원 동해시 무릉별유천지 라벤더정원 야경. 동해시 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 동해시 무릉별유천지 라벤더정원 야경. 동해시 제공

이미지 확대 강원 동해시 무릉별유천지 전경. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 강원 동해시 무릉별유천지 전경. 서울신문 DB

세줄 요약 강원 동해시 무릉별유천지에서 13일부터 21일까지 라벤더축제가 열린다. 2만㎡ 규모 정원에 1만3000주의 라벤더가 장관을 이루고, 밤에는 조명과 달빛이 어우러진 야경을 선사한다. 버블쇼와 버스킹, 명상 프로그램도 운영된다. 무릉별유천지 라벤더축제 13일부터 9일간 개최

2만㎡ 정원에 1만3000주 라벤더 장관 연출

야경·버블쇼·버스킹 등 체험 프로그램 운영

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강원 동해시 무릉별유천지 라벤더축제가 13일부터 21일까지 9일간 열린다.‘별빛이 피는 라벤더’를 주제로 한 축제를 찾으면 보랏빛 라벤더가 물결을 이루는 장관을 감상할 수 있다. 면적이 축구장 3개와 맞먹는 2만㎡ 규모의 라벤더정원에는 잉글리시 라벤더, 스위트라벤더, 프렌치라벤더 등 다양한 라벤더 1만 3000주가 심어져 낭만적인 정취를 만끽할 수 있다.밤에는 경관조명이 달빛과 섞여 몽환적인 야경을 선사한다. 두미르전망대에 오르면 라벤더정원이 한눈에 내려다보인다.버블쇼, 어쿠스틱 버스킹 고연, DJ박스, 싱잉볼 명상 등의 프로그램도 운영된다.무릉별유천지는 1968년부터 50년 가까이 석회석을 캤던 시멘트 광산 부지를 활용해 만든 관광지로 2021년 11월 개장했다. 에메랄드빛을 띠는 청옥호와 금곡호가 라벤더정원과 어우러져 동화 속에서나 나올 법한 분위기를 연출한다. 청옥호와 금곡호가 에메랄드처럼 은은한 녹색이 띠는 것은 석회 성분이 녹아 있어서다. 수심은 최고 30m에 이른다.무릉별유천지는 이색적인 풍경 덕분에 드라마 촬영지로 자주 쓰였다. ‘지옥에서 온 판사’, ‘7인의 탈출’, ‘사랑의 불시착’가 대표적이다. ‘펜트하우스’, ‘바퀴달린 집’, ‘1박2일’, ‘소시탐탐’ 등 TV 예능 프로그램에도 등장했다.무릉별유천지에는 놀이기구도 많다. 하늘을 나는 것처럼 독수리 날개 아래에 매달려 내려오는 스카이글라이더는 시속 80㎞가 넘는다. 솔숲에 조성한 300m 길이의 롤러코스터형 집라인과 채석장 내 임시도로를 질주하는 오프로드 루지, 곡선형 고공 레일에 매달려 무동력으로 내려오는 알파인코스터도 운영한다.