[옐로 Pick 5월 추천 여행] 카지노부터 미식·쇼핑까지… 잠들지 않는 도시 라스베이거스

세줄 요약 노랑풍선이 5월 추천 여행지로 미국 라스베이거스를 소개했다. 스트립의 테마 호텔과 분수 쇼, 하이 롤러 전망, 프리몬트 스트리트의 조명 쇼가 대표 명소다. 그랜드 캐니언 등 인근 자연 투어도 인기다. 노랑풍선, 5월 추천 여행지로 라스베이거스 선정

카지노·공연·미식·쇼핑 어우러진 엔터테인먼트 도시

스트립·프리몬트·인근 자연 투어까지 주목

이미지 확대 라스베이거스 야경. 노랑풍선 제공 닫기 이미지 확대 보기 라스베이거스 야경. 노랑풍선 제공

이미지 확대 벨라지오 호텔. 노랑풍선 제공 닫기 이미지 확대 보기 벨라지오 호텔. 노랑풍선 제공

이미지 확대 그랜드 캐니언. 노랑풍선 제공 닫기 이미지 확대 보기 그랜드 캐니언. 노랑풍선 제공

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노랑풍선이 자사 여행 큐레이션 콘텐츠 ‘옐로 Pick’을 통해 5월 추천 여행지로 미국 라스베이거스를 선정했다고 6일 밝혔다.라스베이거스는 화려한 카지노와 세계적 수준의 공연, 미식, 쇼핑이 어우러진 대표적 엔터테인먼트 도시다. 최근에는 인근 국립공원 투어의 거점으로도 주목받으며, 전 세계 여행객들의 발길이 이어지고 있다.도시의 중심인 ‘스트립’(Strip)은 대형 테마 호텔이 밀집한 핵심 관광지다. 벨라지오 호텔의 분수 쇼와 파리 호텔의 에펠탑, 베네시안 호텔의 운하 등 세계 주요 도시를 재현한 이국적 풍경을 한 거리에서 경험할 수 있다.라스베이거스의 전경을 감상하려면 ‘하이 롤러’(High Roller) 관람차와 ‘스트라토스피어 전망대’를 추천한다. 특히 야간에는 도시 전역에 펼쳐지는 화려한 조명이 어우러져 장관을 이룬다.구시가지 ‘프리몬트 스트리트’는 또 다른 매력을 지닌 명소다. 대형 LED 천장을 활용한 조명 쇼와 다양한 거리 공연이 펼쳐지며, 스트립과는 다른 빈티지한 분위기를 느낄 수 있다.라스베이거스 여행의 또 다른 즐길거리는 인근 대자연이다. 그랜드 캐니언, 세도나, 앤털로프 캐니언 등 세계적인 자연 명소를 둘러볼 수 있는 투어 프로그램이 다양하게 운영된다.노랑풍선 관계자는 “라스베이거스는 세계적 셰프 레스토랑이 모여 있는 미식 도시이자, 프리미엄 아울렛과 대형 쇼핑몰이 자리한 쇼핑 중심지로도 꼽힌다”며 “다양한 먹거리와 합리적인 쇼핑 환경을 갖춰 실속형 여행객들에게도 인기를 끌고 있다”고 말했다.