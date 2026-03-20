교통·숙박 최대 절반 할인… 4~5월은 국내로 여행 가 봄

문체부 ‘여행가는 봄’ 행사 개최

인구감소지역 방문 인증 때 혜택

이미지 확대 ‘여행 가는 봄’ 포스터.

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문화체육관광부 제공

2026-03-20 14면

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문화체육관광부와 한국관광공사가 4월부터 5월까지 ‘2026 여행가는 봄’ 캠페인을 벌인다. ‘여행을 다르게, 곳곳에 다다르게’를 슬로건으로, 인구감소지역 방문 확대와 여행객 지역 분산에 초점을 맞췄다.이번 캠페인은 교통과 숙박, 여행상품 전반에 걸친 대규모 할인이 핵심이다. 교통 분야에서는 코레일 자유여행상품을 구매해 인구감소지역을 방문한 뒤 지정 관광지를 인증하면 열차 운임을 최대 100% 할인권 형태로 환급받을 수 있다. 혜택 대상은 총 9만명이다. 서해금빛열차와 남도해양열차 등 주요 테마열차 5개 노선은 50% 할인, 청년층이 많이 이용하는 내일로 패스는 2만원 할인된다. 항공 지원도 병행한다. 국내선 왕복 항공권은 약 7만명에게 1인당 최대 2만원 상당의 포인트를 지급한다.숙박 분야는 비수도권 지역을 중심으로 할인 혜택이 제공된다. 총 10만장 규모의 숙박 할인권이 4월 8일부터 선착순 배포된다. 7만원 이상 숙박 상품에는 3만원, 7만원 미만 상품에는 2만원이 할인된다. 특히 올해는 체류형 관광을 확대하기 위해 연박 할인 제도가 새롭게 도입됐다. 2박 3일 이상 숙박 시 결제 금액에 따라 14만원 이상은 7만원, 14만원 미만은 5만원까지 추가 할인을 받을 수 있어 장기 체류 유도 효과가 기대된다.지역 경제 활성화를 위한 직접 환급 정책도 시행된다. 지정된 인구감소지역을 방문하고 여행 계획과 지출을 인증하면 여행 경비의 50%를 모바일 지역화폐로 돌려받을 수 있다. 환급 한도는 개인 기준 최대 10만원, 2인 이상 단체는 최대 20만원이다.해양 관광 활성화를 위한 ‘바다가는 달’ 캠페인도 진행된다. 연안과 어촌, 섬 지역 숙박과 레저 상품이 최대 7만원까지 할인된다. 온라인 여행상품 특별전을 통해 국내 여행상품이 최대 40%까지 할인되고, 근로자 휴가지원사업 참여자는 전용 온라인몰에서 숙박과 교통, 입장권 등을 최대 50% 할인된 가격으로 살 수 있다.