신칸센부터 호텔까지… ‘원스톱’ 日 여행

2026-02-24 17면

한국인이 가장 사랑하는 해외 여행지 일본의 여행 트렌드가 소도시와 재방문 중심으로 변하고 있다. 이에 글로벌 여행 플랫폼 클룩(Klook)이 호텔 카테고리를 대폭 강화하며 숙박·교통·액티비티를 아우르는 원스톱 서비스 굳히기에 나섰다.클룩에 따르면 지난해 일본 호텔 예약 성장률은 전년 대비 211%를 기록했다. 투어 카테고리 역시 63% 성장하며 견고한 수요를 증명했다. 특히 최근에는 도쿄, 오사카 등 대도시를 벗어나 구마모토(200%), 나하(122%) 등 소도시를 찾는 여행객의 트래픽이 급증하는 추세다. 재방문객이 늘면서 유명 관광지보다는 현지 특색을 느낄 수 있는 소도시 투어와 인근 숙소 예약이 동시에 활성화된 것으로 풀이된다.이런 흐름에 맞춰 클룩은 주요 관광지 인근 호텔 라인업을 확대하고, 도시 간 이동을 돕는 신칸센 실시간 예매 서비스를 제공하고 있다. 신칸센 예매 시 수수료 무료, 좌석 사전 지정, QR코드 탑승 등의 혜택을 제공해 복잡한 일본 교통 예약을 대폭 간소화했다. 특히 도쿄에서 오사카, 후쿠오카 등 주요 도시를 잇는 황금 노선을 실시간으로 확약받을 수 있어 자유 여행객들의 호응이 높다.프로모션도 강화한다. 매주 월요일 오전 9시, 선착순으로 일본 호텔을 최대 100% 할인받을 수 있는 ‘클룩 먼데이’ 이벤트를 진행 중이다. 전 세계 50만개 이상의 액티비티 인벤토리를 보유한 강점을 살려 숙소 주변의 즐길 거리까지 한 번에 예약할 수 있도록 시스템을 구축했다. 여기에 신규 가입자나 앱 이용 고객을 위한 추가 할인 코드까지 더해져 체감 예약 가격을 낮추는 데 집중하고 있다.이준호 클룩 한국 지사장은 “한국인의 일본 여행 수요가 세분화됨에 따라 보다 편리한 예약 환경을 위해 호텔 카테고리를 키우고 있다”며 “앞으로도 합리적인 여행을 돕는 다양한 프로모션을 선보일 것”이라고 밝혔다.