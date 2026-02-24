당신의 쉼표, 무제한 로밍중

입력 2026-02-24 00:57
수정 2026-02-24 00:57
# 해외여행 '갓성비+경험치' 다 잡으려면

해외여행 방식이 놀랄 만큼 변했다. 청년세대가 앞서고 플랫폼 기업이 뒷받침하면서 이끌어온 현상이다. 항공권과 숙소를 묶어 구매하던 시절은 벌써 지났고, 이제 '어떻게 경험할 것인가'가 여행의 기준이 됐다. 특히 젊은 세대는 물론 한국인 여행객 대다수가 현지에서만 할 수 있는 체험과 취향 기반의 일정을 중시한다. '런트립'이 그 중 하나다. '달리기'와 '여행'을 결합한 여행 방식이다. 몇 해 전 시작된 런트립의 인기는 건강과 치유를 중시하는 현대인들 사이에서 식을 줄 모르고 이어지고 있다. 사이판, 괌, 호주 등 도심 관광과 체류형 휴양을 동시에 잡을 수 있는 곳들이 인기다. 일본의 소도시 여행 역시 인기 상한가다. 트립닷컴, 클룩 등 플랫폼 기업에 따르면 지난해 한국인의 일본 호텔 예약률은 예년의 두 배 이상 상승했다. 이에 따라 숙박과 복잡한 현지 교통, 다양한 문화 체험 을 어떻게 빠르고 정확하게 연결할 것인가가 플랫폼 기업의 관건이 됐다. 동물과의 교감을 중시하는 경향도 확연하다. 필리핀 오습롭의 고래상어와 함께 수영하기가 상징적인 사례다. 서울신문은 초봄 여행 성수기를 앞두고 '갓성비'와 '경험치'를 다 잡을 수 있는 방법 몇 가지를 꼽아봤다.

