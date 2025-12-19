‘대전을 한눈에’ 24m ‘목조’ 보문산 전망대 준공

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘대전을 한눈에’ 24m ‘목조’ 보문산 전망대 준공

박승기 기자
박승기 기자
입력 2025-12-19 15:27
수정 2025-12-19 15:27
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

도심 야경 명소로 주목, 내년 2월 정식 개장

이미지 확대
내년 2월 개장 예정인 대전 보문산 큰나무 전망대. 대전시 제공
내년 2월 개장 예정인 대전 보문산 큰나무 전망대. 대전시 제공


대전을 한 눈에 조망할 수 있는 전망대가 조성됐다.

대전시는 19일 중구 대사동 옛 보운대 부지에서 보문산 큰나무 전망대 준공식을 개최했다. 보문산 전망대는 높이 24ｍ, 지하 1층·지상 2층 규모로 총 130억원이 투입됐다. 전망대는 1965년 만들어진 옛 보운대가 있던 자리로 1995년 2층으로 재조성했으나 노후화로 재건립에 대한 요구가 이어졌다.

곡선과 직선으로 이어진 독창적인 디자인의 목조 건축물로 휴식 공간과 북카페, 포토존 등 편의 시설을 갖췄다. 특히 옥탑에 설치된 야외 전망대에서는 360도 파노라마 뷰를 감상할 수 있어 도심 야경 명소로 주목받고 있다. 시는 개장 준비를 거쳐 내년 2월 개장할 예정이다.

이장우 대전시장은 “보문산 전망대는 대전의 아름다운 자연과 도심을 잇는 상징적인 공간이자 새로운 랜드마크가 될 것”이라고 말했다.

대전 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
보문산 큰나무 전망대 건설에 투입된 총 사업비는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로