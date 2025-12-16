아산시, ‘이 땅의 집순이를 위한 여행’ 특별책자 발간

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

아산시, ‘이 땅의 집순이를 위한 여행’ 특별책자 발간

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-12-16 10:49
수정 2025-12-16 10:49
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
이 땅의 집순이를 위한 아산 여행 책자. 시 제공
이 땅의 집순이를 위한 아산 여행 책자. 시 제공


“조용한 휴식 속 대자연 파노라마에 빠지세요.”

충남 아산시는 ‘2025–2026 충남 아산 방문의 해’를 맞아 지역 관광 매력을 효과적으로 알리기 위한 ‘이 땅의 집순이를 위한 아산 여행’ 특별 책자를 발간했다고 16일 밝혔다.

이 책자는 △식집사 여행지 △건축 여행지 △문화 놀이터 △아산 최고 여행지 등 4개 주제에 14개 아산 대표 관광지를 선별해 소개한다.

자연 속 식물과 휴식을 취할 수 있는 식집사 여행지에는 영인산 수목원·신정호정원·피나클랜드·세계꽃식물원이 포함됐다.

건축 여행지는 공세리성당·윤보선 대통령 생가·맹씨행단·외암민속마을·현충사·온양민속박물관 등 역사·건축·문화가 어우러진 공간들로 구성했다.

문화 놀이터는 도고아트홀·옹기발효음식 전시체험관·환경과학공원 등 문화 체험이 가능하다.

최고 여행지는 아산의 대표 힐링 명소인 곡교천 은행나무길·여해나루를 담았다.

맹희정 아산시 관광진흥과장은 “2025–2026 충남 아산 방문의 해가 성공적으로 추진될 수 있도록 관광자원을 지속적으로 발굴하고 아산만의 차별화된 정책과 스토리를 만들어가겠다”고 말했다.
아산 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
아산시가 특별 책자에서 소개한 관광지는 총 몇 개인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
유튜브 구독료 얼마가 적당하다고 생각하나요?
구글이 유튜브 동영상만 광고 없이 볼 수 있는 ‘프리미엄 라이트'요금제를 이르면 연내 한국에 출시한다. 기존 동영상과 뮤직을 결합한 프리미엄 상품은 1만 4900원이었지만 동영상 단독 라이트 상품은 8500원(안드로이드 기준)과 1만 900원(iOS 기준)에 출시하기로 했다. 여러분이 생각하는 적절한 유튜브 구독료는 어느 정도인가요?
1. 5000원 이하
2. 5000원 - 1만원
3. 1만원 - 2만원
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로