아산시, ‘이 땅의 집순이를 위한 여행’ 특별책자 발간

“조용한 휴식 속 대자연 파노라마에 빠지세요.”충남 아산시는 ‘2025–2026 충남 아산 방문의 해’를 맞아 지역 관광 매력을 효과적으로 알리기 위한 ‘이 땅의 집순이를 위한 아산 여행’ 특별 책자를 발간했다고 16일 밝혔다.이 책자는 △식집사 여행지 △건축 여행지 △문화 놀이터 △아산 최고 여행지 등 4개 주제에 14개 아산 대표 관광지를 선별해 소개한다.자연 속 식물과 휴식을 취할 수 있는 식집사 여행지에는 영인산 수목원·신정호정원·피나클랜드·세계꽃식물원이 포함됐다.건축 여행지는 공세리성당·윤보선 대통령 생가·맹씨행단·외암민속마을·현충사·온양민속박물관 등 역사·건축·문화가 어우러진 공간들로 구성했다.문화 놀이터는 도고아트홀·옹기발효음식 전시체험관·환경과학공원 등 문화 체험이 가능하다.최고 여행지는 아산의 대표 힐링 명소인 곡교천 은행나무길·여해나루를 담았다.맹희정 아산시 관광진흥과장은 “2025–2026 충남 아산 방문의 해가 성공적으로 추진될 수 있도록 관광자원을 지속적으로 발굴하고 아산만의 차별화된 정책과 스토리를 만들어가겠다”고 말했다.