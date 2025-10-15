리솜리조트, 자연 속 ‘달콤한 핼러윈’ 이벤트 선봬

방금 들어온 뉴스

리솜리조트, 자연 속 '달콤한 핼러윈' 이벤트 선봬

손원천 기자
손원천 기자
입력 2025-10-15 10:39
수정 2025-10-15 10:39
이미지 확대
스플라스 리솜의 핼러윈 이벤트 장면. 리솜리조트 제공.
스플라스 리솜의 핼러윈 이벤트 장면. 리솜리조트 제공.


가을의 끝자락, ‘달콤한 유령’들이 리솜리조트를 찾는다. 호반호텔앤리조트가 운영하는 리솜리조트는 “오는 10월 말, 자연 속에서 즐기는 ‘리솜 핼러윈 빌리지 – 달콤한 유령들의 초대’ 이벤트를 진행한다”고 15일 전했다. 리조트 측은 “공포 대신 웃음과 따뜻함을 담은 리솜만의 감성으로 핼러윈을 재해석해, 가족이 함께 체험과 놀이를 즐길 수 있는 가을 축제로 기획했다”고 밝혔다.

‘리솜 할로윈 빌리지’의 메인 프로그램 ‘트릭 오어 트리트 인 리조트(Trick or Treat in Resort)’는 가족 단위 고객이 리조트 곳곳을 탐험하며 미션을 수행하는 참여형 이벤트다. 깜짝 선물이 즐거움을 더한다.

충북 제천의 포레스트 리솜과 레스트리는 24일 ‘핼러윈 그림책 콘서트’를 연다. 해브나인 스파 내 찜질방 ‘온미당’에서 세계적인 작가 존 클라센의 신작 ‘오틸라와 해골’을 감상하며 스토리텔링 공연에 직접 참여할 수 있다. 참가 가족에게는 그림책과 리솜 굿즈, 미니 간식이 선물로 준다.

충남 태안의 아일랜드 리솜에서는 31일 친환경 이벤트 ‘할로깅(Halloging)’이 펼쳐진다. 핼러윈과 플로깅을 결합한 프로그램으로, 참가자들은 핼러윈 복장으로 꽃지해변을 걸으며 해변 정화 활동에 참여한다.

충남 예산의 스플라스 리솜(덕산)에서는 ‘초보 마녀의 보물찾기’가 진행된다. 리조트 곳곳에 숨겨진 미션을 수행하며 보물을 찾는 체험 이벤트로, 아이들과 가족이 함께 즐길 수 있다.
손원천 선임기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
