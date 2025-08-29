상반기 내국인 국내여행 4.3%↑…제주만 3.1%↓

이미지 확대 시도별 내국인 방문자 증감률 현황. 한국관광공사 제공. 닫기 이미지 확대 보기 시도별 내국인 방문자 증감률 현황. 한국관광공사 제공.

이미지 확대 지역별 방문자 수. 한국관광공사 제공. 닫기 이미지 확대 보기 지역별 방문자 수. 한국관광공사 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올해 상반기 인트라바운드(내국인의 국내여행) 시장이 지속적인 성장세를 보인 것으로 조사됐다. 다만 제주 지역만 유일하게 감소세를 보여 원인 분석이 필요하다는 분석이다.한국관광공사가 최근 발표한 ‘2025년 1월~7월 내국인 방문자 국내여행 동향’에 따르면 올해 상반기 전국의 방문자 수는 17억 6000만명이었다. 전국 평균 4.3%가량 상승했다. 가장 가파르게 증가한 곳은 부산으로 6.8% 올랐다. 이어 서울과 대전 각 5.7%, 세종 5.5% 순이었다. 경남은 5.2, 울산 4.5%로 이른바 ‘부울경’ 통합마케팅이 성과를 낸 것으로 판단된다. 가장 많은 내국인이 찾은 곳은 경기도로 6억 4081만 1752명이 방문했다. 이어 서울 6억 1554만 3600명, 경북 1억 8195만 4675명 순이었다.제주는 유일하게 3.1% 하락했다. 제주의 상반기 내국인 방문객은 5687만 7506명으로 조사 대상 17개 지방자치단체 가운데 15위에 머물렀다. 반면 외국인 관광객 수는 1313만 9987명으로, 서울(4420만 9531명), 경기(2327만 1815명), 인천(2331만 6150)에 이어 4위에 올랐다. 관광업계에선 제주가 외국인 위주의 관광지로 재편되는 것 아니냐는 우려가 나온다. 제주관광공사 관계자는 “국내 항공사들이 국제선에 운항 편수를 집중하면서 제주행 국내선은 상대적으로 줄었다”면서 “내국인의 접근 방법이 줄면서 빚어진 현상”이라고 풀이했다.내국인 관광소비는 지난해 같은 기간에 견줘 3.5% 하락한 22조 3772억원이었다. ‘방문자’는 일상생활권(거주, 통근, 통학 등)을 벗어나 관광 등의 목적으로 한 장소(분석대상 공간)에 일정 시간 이상 머무른 사람을 뜻한다. 방문자 수는 KT의 이동통신 데이터를 기반으로 집계했다. 관광공사는 “실제 방문자 수가 아닌 추정된 값으로, 절대수치가 아닌 증감률등의 추세분석용으로 활용하는 것이 바람직하다”고 밝혔다. 한편 SKT 데이터 기반의 상반기 외래관광객 수는 지난해 같은 기간에 견줘 14.6% 상승한 882만 5967명이었다.