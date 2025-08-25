GKL ‘지속가능경영보고서’, 美 ‘LACP 비전 어워드’ 대상

이미지 확대 그랜드코리아레저(GKL)가 업계 최초로 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP)의 ‘ESG 보고서 고객서비스 부문’ 대상을 수상했다. LACP 누리집 갈무리. 닫기 이미지 확대 보기 그랜드코리아레저(GKL)가 업계 최초로 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP)의 ‘ESG 보고서 고객서비스 부문’ 대상을 수상했다. LACP 누리집 갈무리.

외국인 전용 카지노 ‘세븐럭’을 운영하는 그랜드코리아레저(GKL)가 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP)으로부터 업계 최초로 ‘ESG 보고서 고객서비스 부문’ 대상(플래티넘)을 수상했다. GKL은 “‘2024 그랜드코리아레저 지속가능경영보고서’가 글로벌 마케팅 전문기관인 LACP가 주관하는 ‘2024/25 LACP 비전 어워드’에서 업계 최초로 ‘ESG 보고서 고객서비스 부문’ 대상을 수상했다”고 25일 밝혔다.GKL에 따르면 ‘LACP 비전 어워드’는 전 세계 기업과 단체가 발간한 연차 보고서 및 지속가능경영보고서를 평가해 시상하는 경연대회다. 해마다 국내외 1000여개 기업이 참가한다. 올해 우리나라에선 GKL과 삼성바이오로직스, 롯데케미칼, 한국남동발전, 카카오, KT&G 등 20여 개 기업이 참가했다.평가 항목은 첫인상, 창의성 등 8개다. GKL은 “메시지 명확성을 제외한 7개 항목에서 만점을 받으면서 총점 99점(100점 만점)으로 공공부문 1위, 아시아 태평양 지역 8위, 세계 24위를 기록했다”고 전했다. GKL은 2023년부터 지속가능경영보고서를 발간하기 시작했고, ‘LACP 비전 어워드’에 참가한 건 올해가 처음이다.윤두현 GKL 사장은 “첫 번째 도전에 훌륭한 성적을 거둬 매우 뜻깊게 생각한다”며, “앞으로도 ESG 경영에 더욱 매진하겠다”고 말했다.