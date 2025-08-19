GKL ‘우리가족 행복여행’ 참여기관 모집…총 450여명에 여행 지원

GKL ‘우리가족 행복여행’ 참여기관 모집…총 450여명에 여행 지원

손원천 기자
손원천 기자
입력 2025-08-19 17:26
수정 2025-08-19 17:26
이미지 확대
GKL사회공헌재단이 취약계층 가족의 국내 여행을 지원하는 ‘우리가족 행복여행’ 참여기관을 모집한다. GKL사회공헌재단 제공
그랜드코리아레저(GKL) 산하 단체인 GKL사회공헌재단이 취약계층 가족의 국내 여행을 지원하는 ‘우리가족 행복여행’ 참여기관을 모집한다. 참여 대상은 다문화가정, 한부모가정, 조손가정, 저소득가정, 재외동포가정 등이다.

개인이 아닌 기관 단위로 신청할 수 있고, 회차당 25명 내외의 참여자를 모집·운영할 계획이다. 상반기 12회 운영에 217명이 참여했고, 앞으로 19회에 총 450여명을 더 지원할 예정이다. 2021년부터 시작한 이 사업의 누적 참여자 수는 2258명이다.

10~11월 여행 일정은 8월 19일~ 9월 8일 재단 누리집(www.gklfund.org)을 통해 신청할 수 있다. 여행은 강원권(인제), 경기권(연천), 경상권(합천·고령), 전라권(순천·여수), 충청권(공주·부여, 태안) 등 전국 5개 권역에서 1박 2일과 2박 3일로 진행된다.

손원천 선임기자
