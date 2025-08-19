바다와 섬을 잇는 60㎞ 라이딩…새달 13, 14일 ‘고흥 블루마린 자전거여행’

이미지 확대 거금도 자전거 여행코스. 블루마린 자전거 여행 사무국 제공. 닫기 이미지 확대 보기 거금도 자전거 여행코스. 블루마린 자전거 여행 사무국 제공.

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

전남 고흥군이 오는 9월 13일~14일 1박 2일 일정으로 ‘고흥 블루마린 자전거여행’ 행사를 연다. 바다와 섬을 따라 60㎞에 이르는 해안 코스를 달리는 이벤트다. 문화체육관광부의 공모사업에서 1위를 한 친환경 관광 프로그램으로, 라이딩과 관광, 로컬 미식을 한 번에 즐길 수 있다.고흥 블루마린 자전거여행은 녹동의 마리안느와 마가렛 나눔연수원에서 출발, 소록대교~거금대교~거금도 남부 해안도로~금의시비공원~거금도 북부해안도로를 거쳐 녹동으로 돌아오는 순환 코스다. 해양 경관을 즐기며 지역 명소를 방문하는 라이딩 코스로 꾸려졌다. 코스에 총 6개의 스탬프 포인트가 있다. 완주 시 기념품을 준다.고흥군은 산과 바다로 둘러싸인 천혜의 자연환경을 바탕으로 자전거 도로 정비, 지역 상권 연계 프로그램 등 자전거 친화 인프라를 확충하고 있다. 고흥군은 이를 계기로 해양·산악 관광지를 아우르는 ‘에코투어리즘 허브’로 도약한다는 계획이다.참가 신청은 오는 25일까지 블루마린 자전거 여행 사무국 누리집(gh-bluemarine@naver.com)에서 받는다.