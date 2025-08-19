바다와 섬을 잇는 60㎞ 라이딩…새달 13, 14일 ‘고흥 블루마린 자전거여행’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

바다와 섬을 잇는 60㎞ 라이딩…새달 13, 14일 ‘고흥 블루마린 자전거여행’

손원천 기자
손원천 기자
입력 2025-08-19 16:13
수정 2025-08-19 16:13
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
거금도 자전거 여행코스. 블루마린 자전거 여행 사무국 제공.
거금도 자전거 여행코스. 블루마린 자전거 여행 사무국 제공.


전남 고흥군이 오는 9월 13일~14일 1박 2일 일정으로 ‘고흥 블루마린 자전거여행’ 행사를 연다. 바다와 섬을 따라 60㎞에 이르는 해안 코스를 달리는 이벤트다. 문화체육관광부의 공모사업에서 1위를 한 친환경 관광 프로그램으로, 라이딩과 관광, 로컬 미식을 한 번에 즐길 수 있다.

고흥 블루마린 자전거여행은 녹동의 마리안느와 마가렛 나눔연수원에서 출발, 소록대교~거금대교~거금도 남부 해안도로~금의시비공원~거금도 북부해안도로를 거쳐 녹동으로 돌아오는 순환 코스다. 해양 경관을 즐기며 지역 명소를 방문하는 라이딩 코스로 꾸려졌다. 코스에 총 6개의 스탬프 포인트가 있다. 완주 시 기념품을 준다.

이미지 확대


고흥군은 산과 바다로 둘러싸인 천혜의 자연환경을 바탕으로 자전거 도로 정비, 지역 상권 연계 프로그램 등 자전거 친화 인프라를 확충하고 있다. 고흥군은 이를 계기로 해양·산악 관광지를 아우르는 ‘에코투어리즘 허브’로 도약한다는 계획이다.

참가 신청은 오는 25일까지 블루마린 자전거 여행 사무국 누리집(gh-bluemarine@naver.com)에서 받는다.
손원천 선임기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로