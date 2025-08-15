‘이모카세’ 김미령 셰프, 포레스트 리솜서 29일 특별 디너

이미지 확대
충북 제천 포레스트 리솜의 ‘몬도키친’. 호반호텔앤드리조트 제공.
호반호텔앤리조트는 오는 29일 충북 제천 포레스트 리솜 ‘몬도키친’에서 ‘이모카세’ 김미령 셰프의 한식 디너 행사를 연다. 단 하루만 진행되는 특별한 이벤트다.
메인 메뉴는 김미령 셰프가 삼성웰스토리와 공동 개발한 고소하고 진한 풍미의 ‘들기름 소스’를 활용한 막국수다. 몬도키친 셰프들이 준비한 한식 특선 뷔페도 선보인다. 명태회 무침, 아롱사태 냉채 등 메뉴를 제천 지역에서 공수한 신선한 식재료로 준비했다.
행사 당일에는 김미령 셰프가 메뉴를 소개하고, 고객과 인사를 나누는 시간이 마련된다. 경품 이벤트도 함께 진행된다.
김미령 셰프는 서바이벌 프로그램인 ‘흑백요리사’에 출연하며 유명세를 얻었다. ‘이모카세’라는 독창적인 한식 코스 콘셉트를 선보이며 국내외에서 주목받고 있다.
