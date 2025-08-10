외래 관광객 최고 기록 새로 쓰나…상반기 기록 경신에 기대감 솔솔

이미지 확대 광복 80주년을 앞둔 10일 서울도서관 정문에 설치된 태극기 언덕 앞을 관광객들이 지나고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 광복 80주년을 앞둔 10일 서울도서관 정문에 설치된 태극기 언덕 앞을 관광객들이 지나고 있다. 연합뉴스

올해 상반기 방한 외래관광객 수가 사상 최대를 기록했다. 통상 하반기에 외래관광객 수가 올라가는 것을 고려하면 올해 역대 최고치를 경신할 가능성이 한층 커졌다.한국관광공사의 최근 관광통계에 따르면 상반기 외래관광객은 882만5967명을 기록했다. 지난해 같은 기간의 770만 1407명보다 14.6% 증가했다. 역대 최다 외래관광객을 기록한 2019년 상반기 843만 9214명과 비교해도 4.6% 앞섰다.상반기 국가별 외래관광객 수는 중국 관광객이 252만 6841명으로 가장 많았다. 지난해 221만 8979명보다 13.9% 늘었다. 일본(161만 9180만명), 대만(86만 2236명), 미국(73만 771명), 필리핀(30만 8482명), 베트남(26만 8874명)이 뒤를 이었다. 일본은 13.1%, 미국 13.9%,, 대만 25.9%, 필리핀 24.4%, 베트남 7.9% 늘었다.상반기 외래관광객 수가 최고치를 새로 쓰면서 연간 역대 최고 기록에 대한 기대감도 높아지고 있다. 현재 기록은 2019년 1750만명이다. 외국인 관광객은 통계상 하반기로 갈수록 늘어 상반기에 47~48%, 하반기 52~53% 정도다. 관광공사는 “이 비율을 토대로 계산하면 올해 외래관광객 추정치는 역대 최고인 1800만~1900만명 선에 이를 것”이라고 내다봤다.상반기에 해외로 나간 우리 국민은 1456만 3624명으로 집계됐다. 지난해(1402만 3382명)보다는 3.9% 늘었고, 2019년(1500만 7849명)에 비해서는 3.0% 감소했다.