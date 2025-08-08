‘늦캉스’도 제주?… 갈치요리·5성급 호텔 최대 30% 할인

제주도·제주도관광협회 ‘썸머 시즌오프 할인바다’ 이벤트

갈치요리 11~31일 22개 음식점… 숙소 25~31일 303곳 진행

제주도는 극성수기를 피해 제주를 즐기려는 관광객을 위해 8월 한 달간 갈치요리와 5성급 호텔 등 주요 숙소를 최대 30% 할인하는 '썸머 시즌오프 할인바다' 이벤트를 진행한다. 사진은 제주도 서귀포 한 음식점의 갈치요리.

제주도가 제주 방문 관광객들을 위해 갈치요리와 숙소를 최대 30%까지 할인 이벤트를 펼친다.제주도는 극성수기를 피해 제주를 즐기려는 관광객을 위해 8월 한 달간 갈치요리와 5성급 호텔 등 주요 숙소를 최대 30% 할인하는 ‘썸머 시즌오프 할인바다’ 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.제주도와 제주관광협회는 8월 중순 이후 제주를 찾는 관광객들의 부담을 줄이고 여행 만족도를 더욱 높이기 위해 이번 행사를 마련했다.갈치요리는 11일부터 31일까지 제주시와 서귀포시 22개 참여 음식점에서 최대 30% 할인된 가격으로 제공한다. 303개소가 참여하는 숙박 할인은 25일부터 31일까지 진행되며, 5성급 호텔은 최대 30%, 그 외 숙소는 20%까지 할인한다.할인 정보 확인과 예약은 ‘탐나오’에서 가능하다. 합리적인 가격으로 제주 대표 먹거리와 숙박을 이용할 수 있어 관광객 만족도가 높아질 것으로 기대된다.도 관계자는 “이번 할인 이벤트를 시작으로 가을과 겨울 시즌까지 ‘가성비 중심’ 관광 활성화를 이어갈 계획”이라며 “9월부터 12월까지는 ‘제주여행주간’과 연계한 갈치요리 등 향토음식 할인 이벤트가 다양하게 펼쳐질 예정”이라고 밝혔다.또한 ‘관광붐업 행사·홍보 지원사업’을 통해 음식점이 자체 할인 이벤트를 진행할 경우 최대 500만원의 홍보비도 지원한다.도는 올해 안에 우수 갈치요리 음식점을 ‘착한가격업소’로 지정하고 인센티브 지원 방안을 검토하고 있다.김양보 도 관광교류국장은 “이번 가격 인하는 극성수기를 피해 제주를 찾는 관광객들의 경제적 부담을 줄이고 품질과 가성비가 공존하는 제주를 만들기 위한 노력”이라며 “지역 업계와 협력해 관광객과 도민 모두가 만족하는 지속가능한 관광 환경을 조성하겠다”고 말했다.