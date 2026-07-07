미군정, 1948년 독도폭격 보고서에 “독도는 한국 땅”

전갑생 교수, 군 문서 조사 중 발견

원문에 ‘독도는 한국의 일부’ 명시

이미지 확대 미국 워싱턴DC 국립문서기록관리청(NARA)에서 찾아낸 독도폭격사건 보고서 중 일부. “1947년 9월 독도가 한국의 일부라는 것이 명확히 확립돼 있었다”는 내용이 포함돼 있다.

동북아역사재단 제공 닫기 이미지 확대 보기 미국 워싱턴DC 국립문서기록관리청(NARA)에서 찾아낸 독도폭격사건 보고서 중 일부. “1947년 9월 독도가 한국의 일부라는 것이 명확히 확립돼 있었다”는 내용이 포함돼 있다.

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세줄 요약 미국 국립문서기록관리청에서 1948년 독도폭격사건 보고서가 발굴됐다. 문서에는 리앙쿠르 암, 즉 독도가 한국의 일부라고 명시돼 미군이 당시 독도를 한국 영토로 인식했음을 보여준다. 연구자는 2년 넘게 자료를 찾아내 스캔본을 기증했다. 독도폭격사건 보고서, 한국 영토 인식 확인

1947년 문구로 독도는 한국의 일부 명시

연구자, 2년 탐색 끝에 문서 발굴·기증

2026-07-08 23면

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“2년 동안 문서실에서 1060개에 달하는 상자를 뒤지던 중, 500번대 상자를 열었을 때 비로소 독도 관련 ‘2급 비밀’ 자료를 만날 수 있었습니다.”전갑생(55) 성공회대 동아시아연구소 연구교수는 2023~2024년 미국 워싱턴 DC 국립문서기록관리청(NARA)에서 한국의 독도 영유권을 입증하는 1948년 ‘독도폭격사건 보고서’를 극적으로 발굴했던 순간을 이렇게 회상했다.독도폭격사건은 1948년 6월 8일 미 극동공군 제93폭격전대 소속 B-29 폭격기 20기가 독도에 폭탄을 투하해 조업 중이던 한국 어민 14명이 사망·실종되고 9명이 중경상을 입은 참사다. 당시 미 극동공군사령부(FEAF)가 작성해 미 극동군사령부(FEC)에 이첩한 문서에는 독도 영유권에 대한 명확한 언급이 담겨 있다. 원문에는 ‘1947년 9월, 리앙쿠르 암(Liancourt Rocks)이 한국의 일부라는 사실은 이미 명백히 확립돼 있다’고 기록됐다. 이는 당시 미군 당국이 독도를 한국 영토로 확고하게 인식하고 있었음을 보여 주는 결정적 증거라고 할 수 있다고 전 교수는 설명했다. ‘리앙쿠르 암’은 독도의 서양식 명칭이다.또한 이 보고서에는 미 극동공군 예하 부대가 폭격 연습을 주한미군에 사전 통지해야 하는 의무를 위반했으며, 폭격 구역의 이상 유무를 확인하는 데 소홀했다는 등 미군 측의 과실을 묻는 내용도 상세히 기록돼 있다.전 교수는 7일 서울 영등포구 타임스퀘어에 위치한 독도체험관을 방문해 총 222쪽 분량의 문서 스캔본을 동북아역사재단에 기증했다. 그는 “제주 4·3 사건과 여순사건 등을 연구하기 위해 1948~ 1952년 미군 문서 상자를 조사하다 독도 관련 자료를 발견했다”며 “분량이 방대하고 추적이 어려워 발굴에만 2년 넘게 걸렸다”고 설명했다. 이 문서는 당초 기밀로 분류됐다가 이후 해제됐으며, 현재는 ‘2급 비밀’ 등급으로 관리되고 있다. 전 교수는 “이번에 기증한 자료가 앞으로 독도 연구뿐만 아니라 그동안 미진했던 독도폭격사건의 진상 규명에 널리 활용되기를 바란다”며 “전시와 교육을 통해 일반 시민들도 역사적 사실을 쉽게 이해하는 계기가 됐으면 좋겠다”고 강조했다.