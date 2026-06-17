낮이 가장 긴 절기인 하지에 ‘워라밸’을 생각한다

국학진흥원 웹진 ‘담談’ 148호

하지·단오 세시풍속으로 본 여름

힘든 일상 버티는 힘은 ‘돌봄’

이미지 확대 농경 사회에서 6월 하지는 본격적인 여름 농사가 시작되는 중요한 시기다. 그림은 단원 김홍도의 ‘단원 풍속도첩’ 속 ‘논갈이’



국립중앙박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 농경 사회에서 6월 하지는 본격적인 여름 농사가 시작되는 중요한 시기다. 그림은 단원 김홍도의 ‘단원 풍속도첩’ 속 ‘논갈이’



국립중앙박물관 제공

이미지 확대 양력인 6월 하지 즈음이 되면 음력 5월 5일 단오도 겹친다. 그림은 혜원 신윤복의 ‘혜원 전신첩’ 중 ‘단오풍정’



간송미술관 제공 닫기 이미지 확대 보기 양력인 6월 하지 즈음이 되면 음력 5월 5일 단오도 겹친다. 그림은 혜원 신윤복의 ‘혜원 전신첩’ 중 ‘단오풍정’



간송미술관 제공

세줄 요약 오는 21일 하지에는 낮이 가장 길지만, 실제 더위는 한 달쯤 뒤에 찾아온다. 전통사회에선 모내기와 수확, 파종이 겹쳐 가장 분주한 시기였고, 단오 풍속과 함께 노동 속 쉼과 자기 돌봄의 의미를 되새겼다. 하지, 낮이 가장 길고 밤이 가장 짧은 절기

가장 더운 시기는 한 달 뒤, 계절 지연 현상

전통사회 농사 분주, 단오 풍속과 쉼의 의미

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오는 21일은 일년 중 낮의 길이가 가장 길고 밤의 길이가 가장 짧다는 절기인 ‘하지’(夏至)다. 흔히 낮의 길이가 길다고 해서 하지가 가장 더운 날로 오해하곤 하지만 실제로는 그렇지 않다. 지구 지표면과 대기가 태양열을 흡수하고 다시 방출하는 데 시간이 걸리기 때문에 가장 더운 시기는 하지에서 한 달 정도 지난 7월 중순~8월에 나타난다. 더군다나 한국에서는 하지 직후 장마가 시작된다. 이를 기상학에서는 계절 지연 현상이라고 한다.전통 농경사회에서 하지는 볕이 긴 만큼 농작물의 생육이 활발해지고 그만큼 농작물을 기르는 일손은 새벽부터 해 질 녘까지 바쁜 때다. 그래서 ‘하지가 지나면 발을 물꼬에 담그고 산다’는 속담이 있기도 하다.한국국학진흥원에서 발행한 웹진 ‘담談’ 148호에서는 ‘망중한(忙中閑), 나 자신을 돌보는 쉼’이라는 주제로 전통사회에서 가장 분주했던 여름날의 하루를 통해 바쁘게 살고 있는 우리의 노동과 휴식, 삶의 균형, 자기 돌봄에 대해 살펴봤다.비교민속학회 회장인 정연학 글로벌사이버대 특임교수는 ‘긴 하루에 찍는 짧은 쉼표’라는 글에서 농업을 기반으로 한 전통사회가 하지라는 절기에 얼마나 바쁘고 고되었는지 설명하는 한편 하지와 교차하는 수릿날(단오)의 다양한 세시 풍속을 소개했다.6월 하지 전후는 모내기를 마치고, 보리, 밀, 감자들을 수확하고 밭작물을 파종하며 장마에 대비하는 등 본격적인 여름 농사가 시작되는 중요한 시기라 날과 시간을 다투어 가며 일을 해야 하니 그만큼 노동의 시간이 길어지고 강도도 세어진다. 하지 무렵 수확한 마늘은 알이 꽉 차고 맛이 좋아 이때 뽑은 마늘종으로 장아찌를 담가 여름철 밑반찬으로 삼았고 ‘하지 감자’로 불리는 봄감자는 포슬포슬하니 맛이 가장 좋아 전을 부치거나 삶아 먹기도 하고 강원 지역에서는 감자 전분으로 송편을 빚어 먹으며 풍년을 기원했다.양력인 6월 하지 즈음이 되면 음력 5월 5일인 단오가 겹친다. 단오를 양기가 강한 날이라고 하는 이유도 낮이 가장 긴 하지 무렵이기 때문이다. 음력 5월은 더위가 심해지면서 전염병을 비롯한 각종 질병이 창궐하기 쉬운 나쁜 달이라고 해서 ‘악월’(惡月)이라고도 불렀다. 단오에 여성들이 창포 삶은 물에 머리와 얼굴을 씻고 남자들은 씨름, 격구, 석전 등을 즐겼던 이유도 이것들을 예방하고 무사무탈을 기원하는 의미도 있다고 정 교수는 설명했다.조경란 편집위원장은 “노동 개념이나 의미가 달라졌다 해도 예나 지금이나 한국인들은 바쁘게 살아가고 있다”며 “때로는 지치기도 하고 힘들기도 하지만 다시 일어설 수 있는 것은 선인들이 뙤약볕을 피해 나무 그늘에서 들밥과 막걸리 한 잔, 노래 한 자락을 나눴던 것처럼 잠시 멈추고 나를 돌보는 마음, 나와 같이 했던 이들을 돌보는 마음 덕분”이라고 밝혔다.