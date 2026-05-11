조선 시대 가장 오래된 관리 임명장 ‘왕지’ 공개

기존 알려진 것보다 18년 앞선 것

도서관측, 국가지정문화유산 신청

이미지 확대 조선 태조가 이지대를 경상우도 수군첨절제사로 임명한다는 내용의 ‘왕지’. 지금까지 알려진 것보다 오래된 왕지로 국립중앙도서관은 이를 국가지정문화유산 등록 신청했다.



국립중앙도서관 제공 닫기 이미지 확대 보기 조선 태조가 이지대를 경상우도 수군첨절제사로 임명한다는 내용의 ‘왕지’. 지금까지 알려진 것보다 오래된 왕지로 국립중앙도서관은 이를 국가지정문화유산 등록 신청했다.



국립중앙도서관 제공

세줄 요약 국립중앙도서관이 조선 태조가 1398년 이지대를 수군첨절제사로 임명하며 내린 왕지를 처음 공개했다. 기존에 알려진 왕지보다 18년 앞선 자료로, 조선 초기 인사 행정과 직제 연구에 중요한 사료라고 했다. 태조가 내린 1398년 왕지 첫 공개

기존 왕지보다 18년 앞선 희귀 자료

조선 초기 인사 행정 연구 가치 주목

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

조선을 연 임금인 태조가 관리를 임명하면서 내린 문서인 ‘왕지’(王旨)가 처음 공개된다.국립중앙도서관은 ‘위대한 유산전: 기증으로 빚은 우리의 이야기’ 전시에서 1398년 ‘왕지’를 공개한다고 11일 밝혔다. 왕지는 조선 초 임금이 4품 이상 고위 관리를 임명하거나 왕명을 내릴 때 쓰는 문서로 1425년 세종 때부터는 ‘교지’(敎旨)로 이름을 바꿨다.이번에 공개되는 왕지는 태조 7년인 1398년 이지대를 경상우도 수군첨절제사로 임명하면서 내린 것이다. 수군첨절제사는 각 도의 수군을 지휘, 감독하던 종3품 외직무관 벼슬로 ‘첨사’라고 불렀던 관직이다.특히 이번 자료는 기존 알려진 왕지보다 18년 앞선 것이다. 2006년 국가지정문화유산 보물로 지정된 ‘경주이씨 양월문중 고문서 및 향안 - 이지대 왕지’는 태종 대인 1416년 이지대를 가선대부·검교한성윤에 임명한다는 문서다. 두 개의 왕지에 등장하는 이지대는 고려 후기에 정당문학, 판삼사사, 정승 등을 지낸 성리학자 이제현(1287~1367)의 증손자다.도서관 고문헌과 정진웅 학예연구사는 “이번에 공개된 자료는 학계에 알려지지 않았던 유물이 기증을 통해 세상에 처음으로 빛을 보게 됐다는 점에 의미가 크다”며 “조선 초기 인사 행정 및 직제를 연구할 때 사료적 가치가 매우 클 것”이라고 설명했다. 도서관 측은 이번 공개된 태조 왕지의 국가지정문화유산 등록을 신청했다고 밝혔다.이번 전시에서는 왕지 외에도 고문헌 발굴과 연구에 힘쓴 강순애 한성대 명예교수의 수집 자료, 안동김씨대종회가 간직한 족보와 문중 기록 등 1795책에 이르는 다양한 고문헌을 볼 수 있다.한편 일제강점기에 경성부립도서관에 재직했던 선친의 뜻을 이어받아 일제의 조선 수탁 기록이 담긴 5만분의 1 지도 100점을 기증한 고전완씨나 시장 골목 좌판에서 핏자국 묻은 낡은 고문진보 한 권을 발견해 더 많은 사람과 공유하기 위해 기증한 윤예슬씨 등 기증자 26명의 이야기도 만날 수 있다.이들 자료를 포함해 지난해 고문헌 기증 자료 중 엄선된 대표 자료를 공개하는 이번 전시는 서울 서초구 도서관 본관 5층 고문헌실에서 내년 3월 21일까지 진행된다.