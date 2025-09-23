‘2025 한일 언론포럼’ 개최…한일 수교 60주년 기념

신진호 기자
입력 2025-09-23 16:05
수정 2025-09-23 16:05
'2025 한일 언론포럼'


한국언론진흥재단은 24일 일본 와세다대학 고마쓰 100주년 기념홀에서 ‘한일 국교정상화 60년: 파트너십의 변천과 언론의 역할’을 주제로 ‘2025년 한일 언론포럼’을 개최한다.

유라시아정책연구원·와세다대학과 공동 주최하는 이번 행사에는 양국 언론인과 학계 전문가 등 30여명이 참가한다. 겜마 마사히코 와세다대 일미연구소장의 사회로 열리는 제1세션에서는 박성빈 아주대 교수와 고하리 스스무 시즈오카현립대 교수가 한일 국교 정상화 60년의 평가와 현상진단에 대해 각각 발제한다.

제2세션에서는 진창수 전 오사카 한국총영사의 사회로 이종락 서울신문 상임고문과 하코다 데쓰야 아사히신문 기자가 새로운 한일관계의 방향성과 언론의 역할에 대해 발표한다.

김효재 언론재단 이사장은 “이번 행사가 동북아 평화와 공동번영의 중요 파트너인 양국간 언론 협력의 새로운 60년의 출발점이 되기를 바란다”고 말했다.

신진호 기자
