500년 전통 이어온 외암마을 "초가지붕·돌담길 문화유산 가치 높다"

이종익 기자
입력 2025-09-17 10:18
수정 2025-09-17 10:18
충남 아산 외암마을 주민들이 새 볏짚으로 옷을 갈아입히기 위한 이엉 잇기 작업을 하고 있다. 아신시 제공
충남 아산 외암마을 주민들이 새 볏짚으로 옷을 갈아입히기 위한 이엉 잇기 작업을 하고 있다. 아신시 제공


500년 전 조선시대 모습을 그대로 간직한 충남 아산 외암마을 초가지붕·돌담길 건축 기술이 국가 무형 문화유산으로서의 높은 가치를 지녔다는 조사가 나왔다.

17일 아산시에 따르면 외암마을 초가이엉 잇기와 돌담 쌓기를 체계적 보존하고 전승을 위한 ‘미래 무형유산 조사 연구용역’을 진행했다.

‘외암마을‘은 전통 경관·고택·돌담·초가집 등이 어우러져 조선시대부터 대대로 내려온 마을 옛 모습을 고스란히 간직하고 있다.

연구진은 전국 최대 규모의 외암마을 초가이엉 잇기와 돌담 쌓기가 지역 특성에 맞게 독창적 방식으로 발전시킨 ‘기술적 탁월성’ 등으로 국가 무형유산 지정 가치가 충분하다고 분석했다.

조사결과 외암마을 초가이엉 잇기는 서까래에 줄, 연목 등을 설치해 연결하는 충청도 방식을 그대로 계승했다. 바람 영향을 많이 받던 지역 이엉 잇기와 유사한 형태를 보였다.

500년간 조선시대 전통을 이어 자연석을 차곡차곡 쌓아 올린 충남 아산 외암마을의 돌담장. 아산시 제공
500년간 조선시대 전통을 이어 자연석을 차곡차곡 쌓아 올린 충남 아산 외암마을의 돌담장. 아산시 제공


2024년 기준 전국에서 93곳이 초가이엉잇기를 관리 중이지만, 주민 중심 보존회가 운영하는 곳은 외암마을을 포함해 5곳뿐이다.

크고 작은 자연석을 차곡차곡 쌓아 올린 돌담 쌓기는 위탁 방식이 아닌 보존회가 직접 관리하고 전승하는 곳은 전국 67곳 중 외암마을과 제주 성읍마을 두 곳에 불과하다.

연구진은 체계적 보존하고 전승을 위해 세제 혜택·보수비 지원 등 초가 소유주 지원책 마련과 초가밀집지역 보존지구 지정 등 법적·제도적 기반 강화 필요성을 제시했다.

해결할 과제도 많다. 긴 볏짚과 자연석 등 재료 수급이 불안정하기 때문이다.

연구진은 계약재배와 품종 관리, 유통 체계를 확보하고 장인 고령화가 심화하는 만큼, 청년층을 대상 전수 교육과 전수관 설립을 제시했다.

시 관계자는 “이번 연구를 토대로 조례 정비안 마련, 초가이엉 잇기 재료 재배·유통 협력망 구축 등으로 국가 무형 문화유산으로 승격하는 사업을 단계별로 추진할 계획”이라고 말했다.
아산 이종익 기자
위로