‘좋은 정부, 바람직한 정책’…2025년 한국정책학회 하계학술대회 25~26일 개최

이미지 확대 2025년 한국정책학회 하계 학술대회가 오는 25일과 26일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 ‘좋은 정부, 바람직한 정책’을 주제로 개최된다. 닫기 이미지 확대 보기 2025년 한국정책학회 하계 학술대회가 오는 25일과 26일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 ‘좋은 정부, 바람직한 정책’을 주제로 개최된다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국정책학회(회장 박형준 성균관대 교수)는 오는 25일과 26일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 ‘좋은 정부, 바람직한 정책’을 주제로 2025년 하계학술대회를 개최한다고 23일 밝혔다.이번 학술대회는 ‘새정부에 바란다. 정부 신뢰회복과 인간중심 정책설계’란 키워드를 중심으로 정책연구의 장을 마련한 자리로 130개 세션에서 355여편의 논문이 발표된다.학술대회는 정책학 분야 전문가들이 새로운 정부를 맞이해 국정운영의 방향이 될 다양한 국가정책의 근간이 되는 국정과제에 대한 바람직한 정책 제언 등 성공적인 국정 운영을 위한 대한민국 정책의 미래를 고민하는 자리가 될 예정이다.박형준 회장은 “이번 학술대회가 인간중심의 정책연구를 통해 정부신뢰를 회복하는 학문적 연구와 정책 현장의 경험을 연결해 새로운 정책 패러다임을 모색하는 계기가 되기를 바란다”며 “새정부의 정부 신뢰 회복과 지속 가능한 정책 비전을 제시하는 의미 있는 장이 될 것”이라고 밝혔다.개회식은 박형준 회장의 개회사를 시작으로, 전재수 해양수산부 장관, 박형준 부산광역시 시장, 송상근 부산항만공사 사장, 육동일 한국지방행정연구원 원장, 이명수 오송첨단의료산업진흥재단 이사장의 축사가 진행된다. 이어 이한주 국정기획위원회 위원장이 ‘이재명 정부, 국가비전과 국정과제’를 주제로 기조강연을 진행할 예정이다.하계학술대회는 새정부의 국정과제와 정책방향을 중심으로 인구구조 변화와 사회 양극화, 국민통합, 인공지능(AI)·기술 혁신, 기후 위기, 글로벌 정치경제 환경의 변화 등 우리 사회가 직면한 주요 현안을 폭넓게 다룰 예정이다.이를 통해 학계와 정부, 공공기관, 민간 전문가가 함께 참여하여 정책 설계부터 집행, 평가에 이르는 전 과정에서 국민 신뢰를 회복할 수 있는 실질적 대안을 모색하는 논의의 장을 마련한다.이번 학술대회에서는 새 정부의 국정운영 방향과 정책 비전을 집중 논의하기 위해 △한국정책학회 전임회장(송하중·송희준·이용모·한승준·명승환·홍영득·나태준·김영미 교수)이 참여해 새 정부에 대한 제언을 나누는 ‘새정부에 바란다 : 전임회장단 라운드테이블’ 세션 △국정기획위원회 공공기관 TF위원들의 새정부 공공기관 혁신방향을 논의하는 공공기관연구회 세션 △ 우리나라 대표적인 정책학자들(서울대 권혁주 교수·연세대 문병재 교수·고려대 김태일 교수·성균관대 이명석 교수·서울과기대 김상묵교수)의 연구 성과과 학문적 통찰에 대한 ‘정책학 레거시 : 학문의 길’ 세션 △윌슨 화이트 구글 부사장과 김상부 세계은행 부총재가 디지털 포용과 책임있는 인공지능관련 글로벌 시각과 한국의 역할에 대한 논의의 세션 △정책실험과 SNA, 빅데이터 분석 등 정책연구의 분석기법과 활용 방법을 공유하는 ‘정책학 응용방법론’ 세션 △현장의 청년 정치인들의 정책 기업가 정신을 통해 새로운 국정과제를 제시하는 ‘새정부에 바란다 : 정책 기업가 세션’ 등 다양한 학술과 정책 실무관련 세션들이 진행될 예정이다.한편 학술대회에서는 한국정책학회가 주최한 제14회 정책대상 지방자치단체 부문에 대한 시상식도 함께 개최한다. 한국정책대상에서는 광주광역시가 정책대상을 수상하며, 전북특별자치도, 경상북도 경주시, 충청남도 서산시, 경기도 화성특례시가 최우수정책상을 수상한다.