운동장·광장·옥상이 극장…무더위 식혀주는 ‘야외 영화제’

강릉 정동진독립영화제 개막

21~22일 고양 돗자리영화제

원주 옥상영화제 27편 상영

이미지 확대 강원 강릉 정동립독립영화제가 7~10일 정동초교와 독립예술극장 신영에서 열린다. 사진은 영화제 포스터. 정동립독립영화제 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 강릉 정동립독립영화제가 7~10일 정동초교와 독립예술극장 신영에서 열린다. 사진은 영화제 포스터. 정동립독립영화제 제공

이미지 확대 강원 원주 옥상영화제가 27~29일 한국관광공사와 AK플라자 원주점 옥상에서 열린다. 사진은 영화제 포스터. 옥상영화제 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 원주 옥상영화제가 27~29일 한국관광공사와 AK플라자 원주점 옥상에서 열린다. 사진은 영화제 포스터. 옥상영화제 제공

세줄 요약 강릉 정동진독립영화제, 고양 돗자리영화제, 원주 옥상영화제, 의정부 잔디밭영화제가 여름밤 관객을 맞았다. 무료 상영과 공연, 투어 프로그램까지 더해져 도심과 야외를 잇는 문화 축제로 펼쳐졌다. 정동진독립영화제, 운동장·신영 동시 상영

고양 돗자리영화제, 광장서 영화와 공연

원주 옥상·의정부 잔디밭영화제도 진행

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탁 트인 공간에서 영화를 감상하며 한여름 무더위를 식힐 수 있는 야외 영화제가 잇달아 열린다.강원 강릉 정동진독립영화제가 7일부터 10일까지 정동초교 운동장과 독립예술극장 신영에서 열린다. 입장료는 무료이고, 한 회당 입장객은 정동초교 2000명, 신영 111명이다. 영화제에선 작품 공모에서 선정된 단편 25편과 장편 2편 등 총 27편이 상영된다. 앞서 지난 3~4월 진행된 작품 공모에는 단편 1276편, 장편 74편 등 모두 1350편이 출품됐다. 개막식은 7일 오후 7시 정동초교에서 배우 오미애와 유이하의 사회로 열린다.정동진독립영화제는 독립영화인의 여름축제로 1999년 시작된 뒤 매년 8월 첫째 주 열리고 있다. 영화제 관계자는 “꾸준히 늘어나는 관객들을 수용하고, 시민들의 접근성도 높이기 위해 올해 처음으로 도심에 있는 신영에서도 상영하기로 했다”고 말했다.21~22일 경기 고양어울림누리 어울림광장에서는 돗자리영화제가 열린다. 21일 뮤지컬 애니메이션 ‘트롤 : 밴드 투게더’, 22일 미국 아카데미 후보작 ‘와일드 로봇’이 스크린에 오른다. 예술단체인 매직홍s 하이파이브, 낮은음자리, 엉클키드, 요들누나 동해가 마술, 통기타 연주, 요들송 등을 선보이는 부대행사도 마련된다.올해로 10회째를 맞는 강원 원주 옥상영화제는 27~29일 한국관광공사와 AK플라자 원주점 옥상에서 열린다. 영화제에서는 지난 4월 작품 공모에 출품된 791편 가운데 선정한 27편이 상영된다. 올해는 관광공사와 함께 투어 프로그램도 운영된다. 프로그램은 원주역이나 버스터미널에서 시티투어버스를 타고 반계리 은행나무, 중앙시장·미로시장, 국립강원전문과학관, 치악산 구룡사를 둘러보고 영화를 감상하는 일정으로 짜였다.앞서 지난 1일 경기 의정부 경기평화광장에서 개막한 잔디밭영화제는 오는 30일까지 이어진다. 매주 토·일요일 대중성과 작품성을 가진 영화를 500인치 대형 스크린에서 감상할 수 있다. 퓨전국악과 팝페라, 오케스트라, 뮤지컬, 마술 등 다채로운 공연도 곁들여진다.