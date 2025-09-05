“천안을 문화 중심지로” 아라리오, 2000만원 발전기금

방금 들어온 뉴스

“천안을 문화 중심지로” 아라리오, 2000만원 발전기금

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-09-05 11:32
수정 2025-09-05 11:32
김문수 대표 “천안흥타령춤축제 성공기원”
충남 천안의 대표 향토기업 ㈜아라리오(대표이사 김문수)는 5일 ‘천안흥타령춤축제 2025’ 성공 기원을 위해 2000만원의 발전기금을 천안문화재단에 기탁했다.

김문수 아라리오 대표이사는 “지역사회 발전에 기여하는 것은 중요한 책무”라며 “이번 기부로 천안흥타령춤축제가 더 많은 사람이 찾는 축제로 성장하고, 천안이 문화예술 중심지로 자리 잡을 수 있기를 바란다”고 강조했다.

김석필 천안문화재단 이사장은 “아라리오는 우리 시의 문화예술 발전에 꾸준히 이바지해온 소중한 파트너”라며 “천안흥타령춤축제가 국내 최고의 춤 축제로 자리 잡아 더욱 발전할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

아라리오는 천안에 신세계백화점 천안아산점·천안종합터미널·아라리오갤러리·아라리오 조각광장 등 쇼핑, 교통, 문화 분야에서 다양한 사업을 운영하고 있으며 서울·제주·중국 상해에 미술관과 갤러리를 운영하는 문화기업이다.

천안 이종익 기자
위로