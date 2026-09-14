“흥타령춤축제 성공개최”…농협 천안시지부 2000만원 기부

세줄 요약 NH농협은행 천안시지부가 천안흥타령춤축제 2026의 성공 개최를 위해 2000만원을 기부했다. 기부금은 축제 운영과 시민 참여 확대에 쓰일 예정이며, 천안시는 지역사회와 기업, 시민이 함께하는 글로벌 문화축제로 발전시키겠다고 했다. NH농협은행 천안시지부, 축제 지원금 2000만원 기부

천안시청서 전달식 개최, 관계자들 성공 개최 기원

기부금, 운영 지원과 시민 참여 확대에 활용 예정

이미지 확대 NH농협은행 천안시지부가 14일 천안흥타령춤축제 2026의 성공적인 개최를 위해 후원금을 전달하고 있다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 NH농협은행 천안시지부가 14일 천안흥타령춤축제 2026의 성공적인 개최를 위해 후원금을 전달하고 있다. 시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 천안시는 NH농협은행 천안시지부가 14일 천안흥타령춤축제 2026의 성공적인 개최를 위해 2000만원을 기부했다고 밝혔다.이날 천안시청 시장실에서 열린 전달식에는 장기수 천안문화재단 이사장과 정근혁 천안문화재단 국장, 류경환 NH농협은행 천안시지부장이 참석해 천안흥타령춤축제의 성공 개최를 기원했다.기부금은 천안흥타령춤축제 2026의 원활한 운영과 시민 참여 확대를 위해 사용될 예정이다.장기수 이사장은 “글로벌 문화축제인 천안흥타령춤축제 발전을 위해 기부금을 전달해 주셔서 감사드린다”며 “지역사회와 기업, 시민이 어우러지는 성공적인 축제가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.천안흥타령춤축제 2026은 ‘All that Dance in Cheonan’을 주제로 10월 1일부터 5일까지 천안종합운동장과 삼거리공원 일원에서 열린다.