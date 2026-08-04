‘장항 맥문동 꽃 축제’ 서천 시티투어 특별 프로그램 선보여

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‘장항 맥문동 꽃 축제’ 서천 시티투어 특별 프로그램 선보여

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-08-04 13:22
수정 2026-08-04 13:22
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세줄 요약
  • 장항 맥문동 꽃 축제 연계 시티투어 특별코스 운영
  • 장항역·익산역 출발, 축제장과 관광지 당일 연계
  • 국립생태원·해양생물자원관·특화시장 방문 구성
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충남 서천 장항 맥문동 꽃 축제. 서울신문DB
충남 서천 장항 맥문동 꽃 축제. 서울신문DB


충남 서천군은 제4회 장항 맥문동 꽃 축제를 맞아 지역 주요 관광지를 연계한 서천시티투어 특별코스를 운행한다고 4일 밝혔다.

서천시티투어는 문화관광해설사가 동행해 서천의 주요 관광지를 안전하고 편리하게 둘러볼 수 있는 당일 관광 프로그램이다.

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서천시티투어 특별프로그램 안내서. 군 제공
서천시티투어 특별프로그램 안내서. 군 제공


이번 특별코스는 장항역 출발 코스와 관외인 익산역 출발 코스로 구성된다. 운영은 축제 기간인 28일부터 30일까지다.

참가자들은 장항 맥문동 꽃 축제장을 방문해 다양한 체험 프로그램을 즐기고 오후 국립생태원·국립해양생물자원관·서천특화시장 등 서천의 대표 관광지를 둘러볼 수 있다.

이용 요금은 기존 서천시티투어와 동일한 성인 기준 4000원이며, 10명 이상 예약 시 운행한다.

군 관계자는 “축제장을 찾은 관광객들의 발길이 지역 곳곳으로 이어져 머무는 체류형 관광이 활성화될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
서천 이종익 기자
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