“논산, 세계 딸기산업 기준이 되다” 엑스포 슬로건·EI 공개

방금 들어온 뉴스

“논산, 세계 딸기산업 기준이 되다” 엑스포 슬로건·EI 공개

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-01-27 14:47
수정 2026-01-27 14:47
논산세계딸기산업엑스포조직위원회는 ‘2027 논산세계딸기산업엑스포’ 정체성과 핵심 가치를 담은 공식 슬로건과 상징물(EI)을 발표했다.

공식 슬로건은 ‘논산, 세계 딸기산업의 기준이 되다’로, 충남(논산)이 딸기 산업 중심이자 국제적 표준을 선도하겠다는 의지를 담고 있다.

EI는 딸기 상징성과 산업·기술 혁신성, 지속 가능한 미래 가치를 디자인 개념(콘셉트)에 반영했다.

조직위는 엑스포 홍보 콘텐츠 일관성과 효율성을 높이기 위해 논산시에서 개발한 딸기축제 캐릭터를 엑스포 캐릭터로 공동 활용할 계획이다.

이존관 조직위 사무총장은 “엑스포 핵심 가치를 효과적으로 전달하기 위해 슬로건과 EI, 캐릭터까지 연계한 통합 브랜드 전략을 수립했다”고 말했다.

2027 논산세계딸기산업엑스포는 ‘K-베리! 스마트한 농업, 건강한 미래’를 주제로 2027년 2월 26일부터 24일간 논산시 시민가족공원 일원에서 열린다.
논산 이종익 기자
