태안국제원예치유박람회 안전관리 강화…서산의료원과 맞손

태안국제원예치유박람회 조직위원회는 21일 서산의료원과 박람회 응급의료체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다.이번 협약은 박람회 기간 중 발생할 수 있는 각종 응급상황에 신속하게 대응하기 위해 추진됐다.협약에 따라 서산의료원은 박람회 행사장에서 발생하는 응급환자에 대해 신속한 후송과 우선 진료를 지원한다.오진기 조직위 사무총장은 “서산의료원과의 협약은 관람객 안전을 최우선으로 고려한 조치”라며 “응급의료 대응체계를 강화해 누구나 안심하고 찾을 수 있는 박람회를 만들겠다”고 말했다.2026 태안국제원예치유박람회는 4월 25일부터 5월 24일까지 태안군 안면도 꽃지해안공원 일원에서 ‘자연에서 찾는 건강한 미래 원예＆치유’를 주제로 열린다. 충청남도와 태안군이 공동 개최하며, 40개국 182만명의 관람객이 방문할 것으로 기대된다.