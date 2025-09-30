빵빵해진 ‘천안 빵빵데이’, 대전 빵축제 진검승부

이미지 확대 10월 18~19일 천안종합운동장 광장 일원에서 열리는 ‘2025 빵빵데이 천안’ 포스터. 천안시 제공 닫기 이미지 확대 보기 10월 18~19일 천안종합운동장 광장 일원에서 열리는 ‘2025 빵빵데이 천안’ 포스터. 천안시 제공

이미지 확대 지난해 빵빵데이에서 빵만들기 체험이 열리고 있다. 천안시 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 빵빵데이에서 빵만들기 체험이 열리고 있다. 천안시 제공

이미지 확대 ‘빵빵데이’를 맞아 천안지역 제과점들이 선보인 다양한 빵. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 ‘빵빵데이’를 맞아 천안지역 제과점들이 선보인 다양한 빵. 서울신문 DB

“빵빵데이가 더 빵빵해졌습니다.”빵의 도시 천안을 대표하는 ‘빵빵데이’가 대전 대표 ‘빵축제’와 진검승부를 펼친다.충남 천안시는 오는 10월 18~19일 천안종합운동장 광장 일원에서 ‘2025 빵빵데이 천안’을 개최한다고 30일 밝혔다.천안시와 대한제과협회 천안시지부가 공동 주최·주관하는 빵빵데이는 지역 농축산물을 활용한 ‘건강 빵’을 주제로 한 차별화된 축제다.1934년 호두과자를 시작으로 천안에는 50여개의 호두과자점과 500여개의 빵집이 있다.‘빵빵데이’는 빵으로 빚어낸 천안만의 정체성과 ‘빵의 도시 천안’ 상징성을 전국적으로 알리기 위해 기획됐다.올해 빵빵데이 일정은 공교롭게도 대전 대표 빵축제와 일정이 같다.천안시는 ‘빵빵데이 천안’은 단순히 빵을 사고파는 소비형 축제가 아닌 지역 농축산물과 공연, 체험 등이 어우러진 복합형 문화 축제라고 차별화를 강조한다.올해 빵빵데이에는 천안을 대표하는 53개 동네빵집이 참여한다. 각 빵집은 대표 제품과 함께 쌀 소비 촉진을 위해 지역에서 생산된 쌀을 원재료로 한 빵을 1종 이상 선보인다.모든 빵집은 가격표시제를 의무적으로 시행해 소비자들이 합리적으로 빵을 고를 수 있도록 했다.제과 기능장이 직접 선보이는 공예·실용빵 전시관도 마련된다.제과협회와 백석문화대학교는 어린이를 위한 쿠키 만들기, 청소년과 청년을 위한 컵케이크·빼빼로 만들기, 호두과자 굽기 체험 등이 준비된다.올해는 프랑스 잠봉뵈르·이탈리아 포카치아, 중국 월병, 베트남 반미 등 세계빵 만들기 프로그램이 처음 선보인다. 예약을 거친 32개팀 900여명이 직접 다양한 국가 제과 문화를 직접 체험한다.지역 농산물 소비 촉진을 위한 농부장터도 열릴 예정이다.이명열 농업환경국장은 “빵빵데이 천안은 단순한 먹거리 축제를 넘어 문화와 관광이 융합된 복합형 축제”라고 강조했다.