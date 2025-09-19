“차별화된 가치”…갤러리아百 센터시티 ‘ART FAIR’

방금 들어온 뉴스

"차별화된 가치"…갤러리아百 센터시티 'ART FAIR'

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-09-19 13:50
수정 2025-09-19 13:50
갤러리아백화점 센터시티 고객이 미술 작품을 관람하고 있다. 센터시티 제공
갤러리아백화점 센터시티 고객이 미술 작품을 관람하고 있다. 센터시티 제공


갤러리아백화점 센터시티는 11월9일까지 ‘2025 센터시티 ART FAIR’를 개최한다고 19일 밝혔다.

고객 문화 혜택 등을 위한 ‘2025 센터시티 ART FAIR’는 다양한 작가들의 미술 작품 전시와 판매를 통해 고객에게 차별화된 가치를 전달하기 위해 기획됐다.

이번 행사는 국내외 유명 작가(이우환·이한우·김창열·이대원·김순겸·David surman)과 천안·아산 지역 대표 작가(권희은·최영민·라영미)의 유명 작품을 만나 볼 수 있다.

유리공예 고성희 작가의 대형 크리스털 프리즘 조각과 유리 프리즘 조각도 감상 할 수 있다.

갤러리아 센터시티는 체험형 프로그램으로 20일과 21일 9층 이벤트존에서 아트페어 방문 고객 대상 현장 캐리커쳐 그리기 이벤트를 제공한다.



센터시티 관계자는 “백화점 쇼핑을 넘어 고객에게 예술적 영감과 특별한 경험을 제공하는 새로운 시도”라며 “지역 미술 시장의 활성화와 지역 작가 발굴에도 기여할 예정”이라고 말했다.
천안 이종익 기자
위로