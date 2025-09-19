“금산의 심봤다”…금산인삼 우수성 세계인과 나눈다

이미지 확대 금산세계인삼축제 인삼 캐기 체험에 참여한 외국인. 금산군 제공 닫기 이미지 확대 보기 금산세계인삼축제 인삼 캐기 체험에 참여한 외국인. 금산군 제공

이미지 확대 금산세계인삼축제에서 인삼 캐기 체험행사에 참여한 외국인. 금산군 제공 닫기 이미지 확대 보기 금산세계인삼축제에서 인삼 캐기 체험행사에 참여한 외국인. 금산군 제공

충남 금산군은 제43회 금산세계인삼축제의 인삼 캐기 체험행사가 19일부터 28일까지 금산군 제원면 천내리 1006-35 인삼밭에서 열린다고 밝혔다.이번 체험은 약 3660㎡ 규모 농산물우수관리(GAP) 인증재배 5년근 인삼포에서 금산인삼을 가까이서 경험할 수 있도록 기획됐다.인삼 캐기는 무료로 참여할 수 있으며, 인삼을 활용한 입욕제·압화액자 만들기 유료 행사 마련됐다.행사 기간 인삼 또띠아·삼떡삼떡·홍삼에이드·인삼 아이스크림 등 다양한 인삼 음식도 만나볼 수 있다.군 관계자는 “인삼 캐기 체험은 단순한 농촌 체험을 넘어 가족이 함께 웃고 추억을 쌓는 특별한 시간이 될 것”이라며 “금산인삼의 우수성을 세계인과 나누는 자리가 되길 바란다”고 말했다.