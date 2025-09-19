“금산의 심봤다”…금산인삼 우수성 세계인과 나눈다

이미지 확대
금산세계인삼축제 인삼 캐기 체험에 참여한 외국인. 금산군 제공
충남 금산군은 제43회 금산세계인삼축제의 인삼 캐기 체험행사가 19일부터 28일까지 금산군 제원면 천내리 1006-35 인삼밭에서 열린다고 밝혔다.
이번 체험은 약 3660㎡ 규모 농산물우수관리(GAP) 인증재배 5년근 인삼포에서 금산인삼을 가까이서 경험할 수 있도록 기획됐다.
금산세계인삼축제에서 인삼 캐기 체험행사에 참여한 외국인. 금산군 제공
인삼 캐기는 무료로 참여할 수 있으며, 인삼을 활용한 입욕제·압화액자 만들기 유료 행사 마련됐다.
행사 기간 인삼 또띠아·삼떡삼떡·홍삼에이드·인삼 아이스크림 등 다양한 인삼 음식도 만나볼 수 있다.
군 관계자는 “인삼 캐기 체험은 단순한 농촌 체험을 넘어 가족이 함께 웃고 추억을 쌓는 특별한 시간이 될 것”이라며 “금산인삼의 우수성을 세계인과 나누는 자리가 되길 바란다”고 말했다.
