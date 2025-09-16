무창포 백사장~석대도 1.5㎞ 바닷길 펼쳐져

이미지 확대 무창포해수욕장과 석대도 사이 1.5㎞ 구간에 펼쳐진 신비의 바닷길. 보령시 제공 닫기 이미지 확대 보기 무창포해수욕장과 석대도 사이 1.5㎞ 구간에 펼쳐진 신비의 바닷길. 보령시 제공

이미지 확대 제25회 무창포 신비의 바닷길 축제 포스터. 보령시 제공 닫기 이미지 확대 보기 제25회 무창포 신비의 바닷길 축제 포스터. 보령시 제공

“보령시 무창포 백사장에서 현대판 모세의 길을 체험하고 축제를 만끽하세요”충남 보령시는 19일부터 21일까지 ‘제25회 무창포 신비의 바닷길 축제’가 열린다고 16일 밝혔다.신비 바닷길은 조수간만 차로 무창포 백사장과 석대도 사이 1.5㎞에 바닷길이 펼쳐지는 자연현상이다.이때를 이용해 바다에 들어가 굴이나 조개, 낙지 등을 잡는다. 1928년 서해안 최초로 개장한 무창포해수욕장은 가족 단위 피서객이 즐겨 찾는 명소다.보령시가 주최하고 (재)보령축제관광재단이 주관하는 이번 축제에는 첫날 해변 광장 앞에서 개막식이 열리며, 20일 오후 8시 바닷길 횃불 체험이 바닷길 해변에서 펼쳐진다.축제 기간 맨손 물고기 잡기 체험과 어업을 주제로 한 마당극 ‘오늘도 만선이네~’와 동상 퍼포먼스 등이 진행된다.이번 축제는 해양자원을 활용한 교육형, 먹거리형 콘텐츠를 강화하고 다회용기 사용을 통해 친환경적으로 운영된다.갯벌, 해녀, 해양생물을 주제로 한 체험 및 전시 프로그램과 수산물을 활용한 대형 씨푸드 파티존에서는 대하, 조개 등을 맛볼 수 있다.김동일 보령시장은 “이번 축제는 무창포의 독특한 바닷길 현상을 중심으로 해양생태와 씨푸드를 주제로 한 다양한 체험 행사를 통해 온 가족이 함께 즐길 수 있는 축제로 준비했다”고 말했다.