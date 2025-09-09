금산군, 간편 인삼약초 요리 7종 개발

금산군, 간편 인삼약초 요리 7종 개발

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-09-09 18:22
수정 2025-09-09 18:22
19일 개막 금산세계인삼축제서 선보여
7종 약초요리 만들어 시식 체험도
이미지 확대
충남 금산군이 개발한 인삼약초요리. 군 제공
충남 금산군이 개발한 인삼약초요리. 군 제공


충남 금산군은 인삼 소비 촉진을 위한 간편 인삼약초요리 7종을 개발했다고 9일 밝혔다.

선정된 요리는 인삼을 활용한 △구슬떡꼬치 △사과인삼쨈롤 △꼬투리김밥 △인삼칩 △부꾸미 △아이스크림 △인삼카나페 등이다.

요리는 제43회 금산세계인삼축제장 인삼약초요리 만들어 먹기 체험행사장에서 참여자가 직접 만들어보고 시식해 볼 수 있다.

이미지 확대
충남 금산군이 개발한 인삼약초요리. 군 제공
충남 금산군이 개발한 인삼약초요리. 군 제공


군은 인삼약초 요리 대중화를 통해 지역경제 활성화를 꾀하고 있다.

군 관계자는 “지역 주민과 관광객 모두에게 새로운 미식 경험을 선사해 인삼요리의 다양한 활용 가능성을 보여줄 것”이라고 말했다.

‘애들아 사랑한다’를 주제로 한 제43회 금산세계인삼축제는 오는 19일부터 28일까지 금산세계인삼엑스포광장 및 인삼약초거리 일원에서 개최된다.
금산 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
